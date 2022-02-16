https://tr.sputniknews.com/20220216/turkiye-birlesik-arap-emirliklerine-hangi-savunma-sistemlerini-ihrac-edebilir-1053910615.html

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi savunma sistemlerini ihraç edebilir?

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri’ne hangi savunma sistemlerini ihraç edebilir?

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerde normalleşme birçok alanda işbirliğini de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de savunma... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T16:23+0300

2022-02-16T16:23+0300

2022-02-16T16:23+0300

savunma

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayi

bayraktar tb2

bayraktar akıncı tiha

recep tayyip erdoğan

abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan

turan salcı

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Türkiye ve BAE’nin ilişkileri 2011’de başlayan Arap Baharı ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından BAE’nin suçlanmasıyla durma noktasına gelmişti. Ancak 2021’de başlayan yeni süreçle birlikte buzlar erdi.Türkiye-BAE arasındaki ziyaret trafiği 2021’in yaz ayında hız kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce 18 Ağustos’ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmiş, 31 Ağustos’ta ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından verilen olumlu mesajlar dikkat çekmişti.Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 24 Kasım’daki Ankara ziyareti ile Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 önemli anlaşma imzalandı. Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi de "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" açıklamasında bulundu.BAE ile 13 anlaşma imzalandıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın iadeiziyareti ise 14-15 Şubat’ta oldu. Bu ziyarette Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.Türkiye ile BAE Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu'na da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Tawazun Ekonomik Konseyi Genel Müdürü Tareq Abdul Raheem Al Hosani imza attı.‘Savunma ilişkileri zırhlı kara platformlarında kendisini gösterdi’Peki, Türkiye ve BAE’nin savunma sanayi ilişkileri hangi boyutta ve gelecekte hangi gelişmeler bekleniyor? Sputnik, bu konuyu Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin’e sordu.Şahin, Türkiye ve BAE arasında geçmişte savunma sanayi ilişkilerini şöyle anlattı:‘İki ülke arasında savunma sanayiinde çok yüksek bir potansiyel mevcut’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinde savunma sanayi alanında imzalanan anlaşmayı ‘çok kritik’ diye tanımlayan Şahin, “Çünkü savunma sanayiindeki gerçekleştirilen faaliyetlerin, bir üst akıl tarafından koordine edilmesi gerekiyor. Türkiye’de bu doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olan Savunma Sanayii Başkanlığı’yken, BAE’de ise Tawazun Ekonomik Konseyi uygun görülmüş” dedi ve şunları ekledi:BAE’nin ASELSAN ürünleriyle de yakından ilgilendiğini ifade eden Şahin, BAE’li yetkililerin ASELSAN’da bir dizi incelemelerde bulunduğunu da hatırlattı.Bayraktar TB2 SİHA’ları BAE yolcusu olabilirCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dubai ziyaretindeki kafilesinde, Bayraktar TB2 SİHA’larının geliştiricisi Baykar Savunma’nın CEO'su Haluk Bayraktar'ın da olması dikkat çekti. Anıl Şahin, Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve AKINCI’nın BAE’nin yakın takibinde olduğunu belirterek “BAE, Türk SİHA’larının performansını Libya’da gözlemleme şansı bulmuştu. Belki de yakında bu platformlarla ilgili bir ihracat anlaşması duyabiliriz. Tabii Türk SİHA’ları, uçtukları ülkelere beraberinde MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını da götürüyorlar” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/turkiye-bae-gorusmesinde-taraflarin-ekonomik-ve-stratejik-kazanclari-neler-oldu-1051169195.html

https://tr.sputniknews.com/20220105/turkiyenin-savunma-ve-havacilik-sanayisindeki-ilk-dort-musterisi-abd-azerbaycan-katar-ve-bae-oldu-1052426064.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

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türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae), savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi, bayraktar tb2, bayraktar akıncı tiha, recep tayyip erdoğan, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan, turan salcı