https://tr.sputniknews.com/20220216/turkiyede-son-24-saatte-94-bin-176-kisinin-testi-pozitif-cikti-271-kisi-hayatini-kaybetti-1053919440.html
Türkiye'de son 24 saatte, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T20:57+0300
2022-02-16T20:57+0300
2022-02-16T21:04+0300
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
türkiye’de kovid-19 salgını
omicron
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, fahrettin koca, türkiye’de kovid-19 salgını, omicron
Türkiye'de son 24 saatte, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
20:57 16.02.2022 (güncellendi: 21:04 16.02.2022) Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı.