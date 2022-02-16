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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/ukrayna-rusyanin-donbassi-tanima-tasarisini-bmgkya-tasiyor-1053922876.html
Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor
Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayladığı Donbass tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:37+0300
2022-02-16T22:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
donetsk halk cumhuriyeti
donbass
lugansk halk cumhuriyeti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Donbas'ta kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden iki cumhuriyeti bağımsız devletler olarak tanımaya çağıran bir karar tasarısını kabul etti.Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'dan geldi.Kuleba bugünkü açıklamasında, Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması için Putin'e yaptığı çağrıyı 17 Şubat'ta görüşmek üzere BMGK'ya başvurduklarını belirterek ve Duma'nın bu kararının 'Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını' ileri sürdü.Karar tasarısı Duma'da geniş destek topladı ancak Putin şimdiye dek konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Putin daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Donetsk bölgesindeki sorunları çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş, Minsk anlaşmalarındaki potansiyelin henüz tükenmediğini kaydetmişti.
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ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, donetsk halk cumhuriyeti, donbass, lugansk halk cumhuriyeti

Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor

22:37 16.02.2022 (güncellendi: 22:39 16.02.2022)
© REUTERS / Alex BrandonUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayladığı Donbass tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacaklarını açıkladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Donbas'ta kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden iki cumhuriyeti bağımsız devletler olarak tanımaya çağıran bir karar tasarısını kabul etti.
Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'dan geldi.
Kuleba bugünkü açıklamasında, Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması için Putin'e yaptığı çağrıyı 17 Şubat'ta görüşmek üzere BMGK'ya başvurduklarını belirterek ve Duma'nın bu kararının 'Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını' ileri sürdü.
Karar tasarısı Duma'da geniş destek topladı ancak Putin şimdiye dek konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Putin daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Donetsk bölgesindeki sorunları çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş, Minsk anlaşmalarındaki potansiyelin henüz tükenmediğini kaydetmişti.
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