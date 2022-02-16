https://tr.sputniknews.com/20220216/ukrayna-rusyanin-donbassi-tanima-tasarisini-bmgkya-tasiyor-1053922876.html
Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor
Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayladığı Donbass tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T22:37+0300
2022-02-16T22:37+0300
2022-02-16T22:39+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Donbas'ta kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden iki cumhuriyeti bağımsız devletler olarak tanımaya çağıran bir karar tasarısını kabul etti.Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'dan geldi.Kuleba bugünkü açıklamasında, Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması için Putin'e yaptığı çağrıyı 17 Şubat'ta görüşmek üzere BMGK'ya başvurduklarını belirterek ve Duma'nın bu kararının 'Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını' ileri sürdü.Karar tasarısı Duma'da geniş destek topladı ancak Putin şimdiye dek konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Putin daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Donetsk bölgesindeki sorunları çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş, Minsk anlaşmalarındaki potansiyelin henüz tükenmediğini kaydetmişti.
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Ukrayna, Rusya'nın Donbass'ı tanıma tasarısını BMGK'ya taşıyor
22:37 16.02.2022 (güncellendi: 22:39 16.02.2022) Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayladığı Donbass tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıyacaklarını açıkladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Donbas'ta kendilerini bağımsız devletler olarak ilan eden iki cumhuriyeti bağımsız devletler olarak tanımaya çağıran bir karar tasarısını kabul etti.
Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'dan geldi.
Kuleba bugünkü açıklamasında, Duma'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması için Putin'e yaptığı çağrıyı 17 Şubat'ta görüşmek üzere BMGK'ya başvurduklarını belirterek ve Duma'nın bu kararının 'Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını' ileri sürdü.
Karar tasarısı Duma'da geniş destek topladı ancak Putin şimdiye dek konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Putin daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Donetsk bölgesindeki sorunları çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş, Minsk anlaşmalarındaki potansiyelin henüz tükenmediğini kaydetmişti.