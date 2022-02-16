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Ukraynalı askeri ataşe, Rusya-Belarus 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatını ziyaret etti
Ukraynalı askeri ataşe, Rusya-Belarus 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatını ziyaret etti
Ukrayna'nın Belarus Askeri Ataşesi Aleksandr Bolyut, Rusya ve Belarus ordularının yaptığı 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatını ziyaret ettiği açıklandı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:01+0300
2022-02-16T16:01+0300
rusya
ukrayna
belarus
tatbikat
askeri ataşe
birlik kararlılığı - 2022
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Bolyut'un dün Belarus'taki tatbikatı ziyaret ettiğini, bugün de Belaruslu ataşenin Ukrayna'daki 'Metel-2022' tatbikatını ziyaret edeceğini belirtti. Bolyut'un Belarus'taki tatbikatı ziyaret etmesini 14 Şubat'ta Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin'le yaptıkları telefon görüşmesinde kararlaştırdıklarını anlatan Reznikov, görüşmenin çok önemli olduğunu ve Minsk'in Kiev'le iyi komşuluk ilişkilerini korumaya ilgi duyduğunu kaydetti. Reznikov, "Hemen güven artırıcı bir dizi adım attık. Askeri ataşemiz, dün Belarus'taki tatbikatı ziyaret etti, bugün de biz, Belarusu ataşeyi Rovno'daki tatbikatta konuk edeceğiz" dedi. Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Belarus'ta görev yapan yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının son aşamasına gözlemci olarak davet edildiğini bildirmişti. Ana aşaması 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20220210/rusya-ve-belarusun-birlik-kararliligi---2022-tatbikati-basladi-1053697418.html
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rusya, ukrayna, belarus, tatbikat, askeri ataşe, birlik kararlılığı - 2022

Ukraynalı askeri ataşe, Rusya-Belarus 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatını ziyaret etti

16:01 16.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Belarus
Rusya- Belarus - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik
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Ukrayna'nın Belarus Askeri Ataşesi Aleksandr Bolyut, Rusya ve Belarus ordularının yaptığı 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatını ziyaret ettiği açıklandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Bolyut'un dün Belarus'taki tatbikatı ziyaret ettiğini, bugün de Belaruslu ataşenin Ukrayna'daki 'Metel-2022' tatbikatını ziyaret edeceğini belirtti.
Bolyut'un Belarus'taki tatbikatı ziyaret etmesini 14 Şubat'ta Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin'le yaptıkları telefon görüşmesinde kararlaştırdıklarını anlatan Reznikov, görüşmenin çok önemli olduğunu ve Minsk'in Kiev'le iyi komşuluk ilişkilerini korumaya ilgi duyduğunu kaydetti. Reznikov, "Hemen güven artırıcı bir dizi adım attık. Askeri ataşemiz, dün Belarus'taki tatbikatı ziyaret etti, bugün de biz, Belarusu ataşeyi Rovno'daki tatbikatta konuk edeceğiz" dedi.
Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Belarus'ta görev yapan yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının son aşamasına gözlemci olarak davet edildiğini bildirmişti.
Ana aşaması 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.
Rusya- Belarus- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
DÜNYA
Rusya ve Belarus’un 'Birlik Kararlılığı - 2022' tatbikatı başladı
10 Şubat, 12:27
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