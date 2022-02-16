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Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti
Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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BMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildiKurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti

21:33 16.02.2022
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 5 kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
BMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi kabul edildi
Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Uganda Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Kamboçya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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