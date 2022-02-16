https://tr.sputniknews.com/20220216/vakalarin-arttigi-karadenizde-ilave-yogun-bakimlar-devrede-1053895346.html
Vakaların arttığı Karadeniz'de ilave yoğun bakımlar devrede
Vakaların arttığı Karadeniz'de ilave yoğun bakımlar devrede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Rize'de... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:56+0300
2022-02-16T11:56+0300
2022-02-16T11:56+0300
koronavirüs
türkiye
vaka
vaka sayısı
karadeniz
yoğun bakım
hastane
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada önceki haftaya göre, en çok vaka artışı yaşanan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu. İlk 10'daki 8 şehrin Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının ardından bu kentlerde yoğun bakım ünitelerinin sayıları artırıldı. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünite sayısı da vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.'Aile içi bulaşılardan uzak durulmalı'Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güçlü aile yapısı nedeniyle aile içi buluşmaların bölgede fazla yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba hep birlikte yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor. Toplu buluşmalardan uzak durulmalı çünkü bu buluşmalar sırasında içerlerinden biri pozitifse, bütün aileye ulaşmış oluyor. Ev ve aile içi buluşmalar hiç güvenli değil. Dikkatli olmak lazım" dedi.Bölge insanının koronavirüse karşı rahat tavırlar sergilediğini belirten Nuran Aydın ise "İnsanlar dikkat etmiyor. Kapalı alanlarda bile maske takmayanları görebiliyoruz. Küçücük mekanlarda bir arada oturuyorlar. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar, en yüksek seviyelerde seyrediyor. Çünkü buranın insanının öz güveni oldukça yüksek. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Çok fazla umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/bilim-kurulu-uyesi-turan-tekrarlayan-asilamalar-gerekebilir-1053820837.html
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türkiye, vaka, vaka sayısı, karadeniz, yoğun bakım, hastane, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Vakaların arttığı Karadeniz'de ilave yoğun bakımlar devrede
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünitesi sayısı, vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada önceki haftaya göre, en çok vaka artışı yaşanan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu.
İlk 10'daki 8 şehrin Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının ardından bu kentlerde yoğun bakım ünitelerinin sayıları artırıldı. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünite sayısı da vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.
'Aile içi bulaşılardan uzak durulmalı'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güçlü aile yapısı nedeniyle aile içi buluşmaların bölgede fazla yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba hep birlikte yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor. Toplu buluşmalardan uzak durulmalı çünkü bu buluşmalar sırasında içerlerinden biri pozitifse, bütün aileye ulaşmış oluyor. Ev ve aile içi buluşmalar hiç güvenli değil. Dikkatli olmak lazım" dedi.
Bölge insanının koronavirüse karşı rahat tavırlar sergilediğini belirten Nuran Aydın ise "İnsanlar dikkat etmiyor. Kapalı alanlarda bile maske takmayanları görebiliyoruz. Küçücük mekanlarda bir arada oturuyorlar. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar, en yüksek seviyelerde seyrediyor. Çünkü buranın insanının öz güveni oldukça yüksek. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Çok fazla umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.