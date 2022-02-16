https://tr.sputniknews.com/20220216/vakalarin-arttigi-karadenizde-ilave-yogun-bakimlar-devrede-1053895346.html

Vakaların arttığı Karadeniz'de ilave yoğun bakımlar devrede

Vakaların arttığı Karadeniz'de ilave yoğun bakımlar devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel verilere göre, koronavirüs vakalarının en çok arttığı 10 ilden 8'i, Karadeniz Bölgesi'nde bulunuyor. Rize'de... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T11:56+0300

2022-02-16T11:56+0300

2022-02-16T11:56+0300

koronavirüs

türkiye

vaka

vaka sayısı

karadeniz

yoğun bakım

hastane

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak-4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada önceki haftaya göre, en çok vaka artışı yaşanan 10 il; Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana oldu. İlk 10'daki 8 şehrin Karadeniz Bölgesi'nde yer almasının ardından bu kentlerde yoğun bakım ünitelerinin sayıları artırıldı. Rize'de 3 olan yoğun bakım ünite sayısı da vaka yoğunluğu nedeniyle 5'e çıkarıldı.'Aile içi bulaşılardan uzak durulmalı'Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, güçlü aile yapısı nedeniyle aile içi buluşmaların bölgede fazla yaşandığını belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nde güçlü aile ilişkileri nedeniyle evlerde, mahallelerde, köylerde; komşu, akraba hep birlikte yeniliyor, içiliyor, kahvaltı yapılıyor. Toplu buluşmalardan uzak durulmalı çünkü bu buluşmalar sırasında içerlerinden biri pozitifse, bütün aileye ulaşmış oluyor. Ev ve aile içi buluşmalar hiç güvenli değil. Dikkatli olmak lazım" dedi.Bölge insanının koronavirüse karşı rahat tavırlar sergilediğini belirten Nuran Aydın ise "İnsanlar dikkat etmiyor. Kapalı alanlarda bile maske takmayanları görebiliyoruz. Küçücük mekanlarda bir arada oturuyorlar. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar, en yüksek seviyelerde seyrediyor. Çünkü buranın insanının öz güveni oldukça yüksek. 'Bana bir şey olmaz' diyorlar. Çok fazla umursamıyorlar" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220214/bilim-kurulu-uyesi-turan-tekrarlayan-asilamalar-gerekebilir-1053820837.html

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türkiye, vaka, vaka sayısı, karadeniz, yoğun bakım, hastane, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19