https://tr.sputniknews.com/20220216/yunanistandan-ukraynaya-etnik-yunanlarin-oldurulmesi-ile-ilgili-protesto-notasi-1053884287.html

Yunanistan’dan Ukrayna’ya ‘etnik Yunanların öldürülmesi’ ile ilgili protesto notası

Yunanistan’dan Ukrayna’ya ‘etnik Yunanların öldürülmesi’ ile ilgili protesto notası

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki Granitnoye köyünde etnik Yunanların ölmesine ve yaralanmasına yol açan olayla ilgili Ukrayna’nın Atina... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T02:54+0300

2022-02-16T02:54+0300

2022-02-16T02:53+0300

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yunanistan dışişleri bakanlığı

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dışişleri bakanı Nikos Dendias’ın talimatıyla Ukrayna’nın Yunanistan Büyükelçisi Sergey Şutenko bakanlığa çağrılarak Ukrayna’nın doğusundaki Granitnoye köyünde meydana gelen ve Etnik Yunanların ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan büyük olay hakkında bilgi verildi” ifadesine yer verildi.Olayla ilgili endişelerini dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmadan etkilenen Yunan topluluğunun korunması gerektiğinin altını çizdi. Olayla ilgili tam soruşturmanın gerçekleştirilmesi ve suçluların cezalandırılması talep edildi.Olayın siyasi ve etnik mesele değil, “tamamen genel ceza hukuku suçu” olduğunu kaydeden Ukraynalı diplomat, biri etnik Yunan iki kişinin öldüğünü, iki etnik Yunanın da yaralandığını anlattı. Büyükelçi Şutenko, suçluların gözaltına alınarak yargılanacağını bildirdi.Olay, 13 Şubat’ta Ukrayna’nın doğusunda cephe hattı yakınındaki Granitnoye köyündeki kafede meydana geldi. Ukraynalı askerler ve yerel sakinler arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Bir Ukraynalı asker ve bir sivil hayatını kaybederken iki kişi daha yaralandı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ölenlerin etnik Yunan olduğunu bildirse de sonra birinin etnik Yunan, diğerinin Rus olduğu duyuruldu.

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ukrayna, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı