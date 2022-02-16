https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bati-medyasina-ukraynayi-isgal-tarihlerimizi-onceden-yazin-ki-tatilimizi-planlayalim-1053912248.html
Zaharova'dan Batı medyasına: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimizi planlayalım
Zaharova'dan Batı medyasına: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimizi planlayalım
Rusya Dışişleri, 'Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği güne' ilişkin net tarihler yazan Batı medyası ile tiye aldı. İngiliz ve ABD medyasına, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T16:45+0300
2022-02-16T16:45+0300
2022-02-16T16:45+0300
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mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bloomberg, New York Times ve The Sun gibi İngiliz ve Amerikan dezenformasyon yayıcısı medyadan bir ricam var: Lütfen gerçekleştireceğimiz işgallerin listesini bir sene önceden yayınlayın, zira tatil zamanlarımı buna göre planlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.Zaharova'nın çağrısı; Bloomberg, New York Times ve The Sun gazetesinde, Rusya ordusunun Ukrayna’ya gireceği güne ilişkin ‘istihbarat değerlendirmelerinin’ yayınlandığı haberleri izledi.Söz konusu haberlerde kimi kaynaklar Rusya’nın Ukrayna’yı 15 Şubat’ta, kimisi de 16 Şubat’ta, yani bugün işgal edeceğini iddia ediyordu.Moskova, Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planın olmadığını daha önce defalarca kez belirtmişti.Batılı ülkelerin temsilcileri, Rusya’nın askeri güçlerinin birtakım tatbikatlar için Ukrayna sınırları yakınlarında gruplanmış olmasının, 'Ukrayna’yı işgal etme planlarının göstergesi' olduğunu öne sürüyor.Moskova ise, askeri güçlerinin ülke içinde bir yerden diğer bir yere konuşlandırılmasının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyor.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatlar tamamlandıktan sonra bu güçlerin daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerine vurgu yapıyor. Bununla beraber Kırım’dakiler dahil Rus güçlerinin bazıları tatbikatların sona ermesini takiben konuşlanma yerlerine dönmeye başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/kievdeki-maydanda-sovyetler-birligi-marsi-duyuldu---1053911944.html
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Zaharova'dan Batı medyasına: Ukrayna'yı işgal tarihlerimizi önceden yazın ki tatilimizi planlayalım
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Rusya Dışişleri, 'Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği güne' ilişkin net tarihler yazan Batı medyası ile tiye aldı. İngiliz ve ABD medyasına, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği tarihleri önceden yayınlama’ çağrısı yapan Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Zira tatile ne zaman çıkacağımı önceden planlamak istiyorum" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bloomberg, New York Times ve The Sun gibi İngiliz ve Amerikan dezenformasyon yayıcısı medyadan bir ricam var: Lütfen gerçekleştireceğimiz işgallerin listesini bir sene önceden yayınlayın, zira tatil zamanlarımı buna göre planlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Zaharova'nın çağrısı; Bloomberg, New York Times ve The Sun gazetesinde, Rusya ordusunun Ukrayna’ya gireceği güne ilişkin ‘istihbarat değerlendirmelerinin’ yayınlandığı haberleri izledi.
Söz konusu haberlerde kimi kaynaklar Rusya’nın Ukrayna’yı 15 Şubat’ta, kimisi de 16 Şubat’ta, yani bugün işgal edeceğini iddia ediyordu.
Moskova, Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir planın olmadığını daha önce defalarca kez belirtmişti.
Batılı ülkelerin temsilcileri, Rusya’nın askeri güçlerinin birtakım tatbikatlar için Ukrayna sınırları yakınlarında gruplanmış olmasının, 'Ukrayna’yı işgal etme planlarının göstergesi' olduğunu öne sürüyor.
Moskova ise, askeri güçlerinin ülke içinde bir yerden diğer bir yere konuşlandırılmasının kimseyi endişelendirmemesi gereken bir konu olduğunu söylüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatlar tamamlandıktan sonra bu güçlerin daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerine vurgu yapıyor. Bununla beraber Kırım’dakiler dahil Rus güçlerinin bazıları tatbikatların sona ermesini takiben konuşlanma yerlerine dönmeye başladı.