Zuckerberg bundan sonra Facebook çalışanlarına 'metamate' diye hitap edecek

Geçen aylarda 'Meta' adını alan sosyal medya platformu Facebook'un CEO'su Zuckerberg, çalışanlarına bundan böyle 'metamate' diye hitap etme kararı aldı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

yaşam

facebook

meta

mark zuckerberg

slogan

Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarının bağlı olduğu 'Meta' şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg, marka adının değişmesinin ardından şirket çalışanlarına 'metamate' (meta arkadaş) hitap etme kararı aldı.Dün şirket çalışanlarıyla düzenlediği çevrimiçi toplantıda kararını açıklayan Zuckerberg, sonrasında konuya dair bir Facebook gönderisi paylaştı.Zuckerberg, 'Meta, Metamates, Me' şeklindeki yeni sloganın 'iyi bir hizmetkar olmakla ilgili' olduğunu söyleyerek, "Bu, kolektif başarımız için ve takım arkadaşları olarak birbirimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk duygusuyla ilgili. Bu, şirketimizi ve birbirimizi kollamakla ilgili" dedi.Facebook çalışanlarına daha önce 'Facebook kullanıcısı' olarak hitap ediliyordu.Bu yıl şirketin baş teknoloji sorumlusu olmaya hazırlanan Meta yöneticisi Andrew Bosworth, The Verge'e yaptığı açıklamada, 'metamate' teriminin, Amerikalı bilim insanı Douglas Hofstadter tarafından, şirket çalışanlarından birinin marka adı değişikliği konusunda hoşnutsuz olduğunu belirttiği bir e-postanın ardından icat edildiği bilgisini paylaştı.Instagram'ın uzun süredir 'Ship, Shipmates, Self' sloganını kullandığını anımsatan Bosworth, bunun bir denizcilik tabirine atıf yaptığını da sözlerine ekledi.Bununla birlikte Zuckerberg, toplantıda bir dizi değişiklikten daha söz etti. Şirket sözcülerinden biri, MarketWatch'a açıklamasında, Facebook'un 'News Feed' kısmının 'Feed' olarak yeniden adlandırılacağı ve değişikliğin 'insanların akışlarında gördüğü çeşitli içerikleri daha iyi yansıtacağını' söyledi.

facebook, meta, mark zuckerberg, slogan