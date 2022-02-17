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1932'den bu yana en şiddetli yağış: Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 100'e yaklaştı
1932'den bu yana en şiddetli yağış: Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 100'e yaklaştı
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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1932'den bu yana en şiddetli yağış: Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 100'e yaklaştı

09:21 17.02.2022
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Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.
© REUTERS / RICARDO MORAES

Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.

Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / RICARDO MORAES

Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.

© REUTERS / RICARDO MORAES

Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.

Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / RICARDO MORAES

Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.

© REUTERS / RICARDO MORAES

Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.

Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / RICARDO MORAES

Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, şu ana kadar 35 kişinin kayıp olarak bildirildiği ancak net kayıp sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.

© REUTERS / RICARDO MORAES

Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı. Yetkililer, 400'den fazla itfaiyecinin çalıştığı felaket nedeniyle bölgede 'afet durumu' ilan etmiş, riskli bölgelerde yaşayan kişilerin sığınak olarak kullanılan destek noktalarına gitmesi çağrısında bulunmuştu.

Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370&#x27;den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı. Yetkililer, 400&#x27;den fazla itfaiyecinin çalıştığı felaket nedeniyle bölgede &#x27;afet durumu&#x27; ilan etmiş, riskli bölgelerde yaşayan kişilerin sığınak olarak kullanılan destek noktalarına gitmesi çağrısında bulunmuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / RICARDO MORAES

Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı. Yetkililer, 400'den fazla itfaiyecinin çalıştığı felaket nedeniyle bölgede 'afet durumu' ilan etmiş, riskli bölgelerde yaşayan kişilerin sığınak olarak kullanılan destek noktalarına gitmesi çağrısında bulunmuştu.

© REUTERS / RICARDO MORAES

Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti.

Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / RICARDO MORAES

Felaket nedeniyle birçok okul ve üniversite evsiz kalanların barındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların yapıldığı destek noktasına çevrilmişti.

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