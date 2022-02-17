Berlinale’de 'Altın Ayı' ödülünü yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi aldı

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En İyi Başrol Oyuncu dalında 'Gümüş Ayı' ödülü 'Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı' filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi. Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de 'En İyi Senaryo' ödülü dalında 'Gümüş Ayı' ödülünü aldı.

Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi.