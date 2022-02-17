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Berlinale’de 'Altın Ayı' ödülünü yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi aldı
Berlinale’de 'Altın Ayı' ödülünü yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi aldı
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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Berlinale’de 'Altın Ayı' ödülünü yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi aldı

09:58 17.02.2022 (güncellendi: 10:02 17.02.2022)
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.
© AA

ABD’li yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan’ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde En İyi Film için verilen 'Altın Ayı' ödülüne İspanyol yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi layık görüldü.

ABD’li yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan’ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde En İyi Film için verilen &#x27;Altın Ayı&#x27; ödülüne İspanyol yönetmen Carla Simon&#x27;un &#x27;Alcarras&#x27; filmi layık görüldü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

ABD’li yönetmen ve senarist M. Night Shyamalan’ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde En İyi Film için verilen 'Altın Ayı' ödülüne İspanyol yönetmen Carla Simon'un 'Alcarras' filmi layık görüldü.

© AA / CHRISTIAN MANG

Film, şeftali tarlası işleten ve hayatta kalmakta zorlanan bir ailenin günlük hayatını anlatıyor.

Film, şeftali tarlası işleten ve hayatta kalmakta zorlanan bir ailenin günlük hayatını anlatıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / CHRISTIAN MANG

Film, şeftali tarlası işleten ve hayatta kalmakta zorlanan bir ailenin günlük hayatını anlatıyor.

© AA

En İyi Başrol Oyuncu dalında 'Gümüş Ayı' ödülü 'Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı' filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi. Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de 'En İyi Senaryo' ödülü dalında 'Gümüş Ayı' ödülünü aldı.

Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi.

En İyi Başrol Oyuncu dalında &#x27;Gümüş Ayı&#x27; ödülü &#x27;Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı&#x27; filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi. Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat&#x27;ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de &#x27;En İyi Senaryo&#x27; ödülü dalında &#x27;Gümüş Ayı&#x27; ödülünü aldı.Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

En İyi Başrol Oyuncu dalında 'Gümüş Ayı' ödülü 'Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı' filmindeki rolüyle Türk kökenli oyuncu Meltem Kaptan’a verildi. Türk ev kadını Rabiye Kurnaz’ın, oğlu Murat'ın Guantanamo Hapishanesinden serbest bırakılması için yaptığı mücadeleyi anlatan filminin senaristi Laila Stieler de 'En İyi Senaryo' ödülü dalında 'Gümüş Ayı' ödülünü aldı.

Kaptan, ödülü alırken yaptığı konuşmada, kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek bu ödülü, sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını söyledi.

© AA / CHRISTIAN MANG

Jüri Büyük Ödülü'ne ise 'The Novelist's Film' adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo layık görüldü.

Jüri Büyük Ödülü&#x27;ne ise &#x27;The Novelist&#x27;s Film&#x27; adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo layık görüldü. - Sputnik Türkiye
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© AA / CHRISTIAN MANG

Jüri Büyük Ödülü'ne ise 'The Novelist's Film' adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo layık görüldü.

© AA / POOL

En İyi Yönetmen dalındaki 'Gümüş Ayı' ödülünü ise “Both Sides of the Blade" filmiyle Claire Denis’e verildi.

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En İyi Yönetmen dalındaki &#x27;Gümüş Ayı&#x27; ödülünü ise “Both Sides of the Blade&quot; filmiyle Claire Denis’e verildi.. - Sputnik Türkiye
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© AA / POOL

En İyi Yönetmen dalındaki 'Gümüş Ayı' ödülünü ise “Both Sides of the Blade" filmiyle Claire Denis’e verildi.

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