https://tr.sputniknews.com/20220217/16-yasindaki-sila-senturkun-katili-tutuklandi-1053951751.html

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katili tutuklandı

16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün katili tutuklandı

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:18+0300

2022-02-17T15:18+0300

2022-02-17T15:22+0300

türkiye

sıla şentürk

hüseyin can gökçek

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Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne sevk edildi. Gökçek, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sıla'yı kaçıran Hüseyin Can Gökçek'in Şentürk ailesinin şikayeti üzerine tutuklandığını açıkladı.Açıklamaya göre; zanlı Sıla'nın şikayetten vazgeçmesi ve mahkemeye engelli raporunu vermesi üzerine tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak Sıla ilerleyen süreçte yeniden zanlı hakkında şikayette bulundu.

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sıla şentürk, hüseyin can gökçek