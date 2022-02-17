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https://tr.sputniknews.com/20220217/3600-ek-gosterge-hangi-meslek-gruplarini-kapsayacak-1053933285.html
3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?
3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?
Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin devam edeceği, ikinci toplantının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi. Yeni düzenlemenin birçok... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:31+0300
2022-02-17T09:55+0300
ekonomi
3600 ek gösterge
memur
emekli
artış
vedat bilgin
toplantı
memur-sen
hükümet
açıklama
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Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki ilk 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacağız" dedi.Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte 3600 ek göstergenin geniş bir anlamda ele alındığını vurgulayarak, "Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, Sayın Bakan'ımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.Hükümet ile Memur-Sen arasındaki ikinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacak.Kimleri kapsayacak?Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak.Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran 'tazminat yansıtma oranlarının' artırılması da masada.Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220216/calisma-bakani-bilgin-3600-ek-gosterge-hakkinda-aciklama-yapiyor-1053891690.html
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3600 ek gösterge, memur, emekli, artış, vedat bilgin, toplantı, memur-sen, hükümet, açıklama, zam, polis, hemşire, sağlık çalışanı, öğretmen, meslek

3600 ek gösterge hangi meslek gruplarını kapsayacak?

09:31 17.02.2022 (güncellendi: 09:55 17.02.2022)
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Hükümet ile Memur-Sen arasındaki 3600 ek gösterge görüşmelerinin devam edeceği, ikinci toplantının 16 Mart'ta yapılacağı bildirildi. Yeni düzenlemenin birçok meslek grubunda kıdemler arasındaki ücret dengesizliğine son vereceği düşünülüyor.
Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki ilk 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarının 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak düzenlemeyi yapacağız" dedi.
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte 3600 ek göstergenin geniş bir anlamda ele alındığını vurgulayarak, "Bizim aldığımız karar, sadece belli meslek grupları şeklinde değil. Kararımız çok nettir, Sayın Bakan'ımızla imzaladığımız toplu sözleşmede, 3600 Ek Gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde geniş bir çerçeve ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
Hükümet ile Memur-Sen arasındaki ikinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacak.

Kimleri kapsayacak?

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak.
Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran 'tazminat yansıtma oranlarının' artırılması da masada.
Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
EKONOMİ
Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız
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