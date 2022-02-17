https://tr.sputniknews.com/20220217/abd-hazine-bakani-yellen-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlarin-kuresel-sonuclari-olacak-1053956633.html

ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya'ya karşı yeni yaptırımların küresel sonuçları olacak

ABD Hazine Bakanı Yellen: Rusya'ya karşı yeni yaptırımların küresel sonuçları olacak

ABD Hazine Bakanı Yellen, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırımların küresel sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:52+0300

2022-02-17T16:52+0300

2022-02-17T16:59+0300

rusya

abd

yaptırım

janet yellen

ukrayna krizi

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France Presse'in aktardığına göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Batı'nın Ukrayna çevresindeki duruma bağlı olarak getirebileceği yeni Rusya karşıtı yaptırımların ciddi küresel sonuçlarının olacağını söyledi.Yellen, “Yaptırımların bazı küresel sonuçları olacağını kabul ediyoruz” ifadesini kullandı.Yelen, ABD Hazine Bakanlığı'nın ‘şahısları veya şirketleri’ etkileyebilecek ve ‘kesinlikle ihracat kontrollerini içerecek’ mali kısıtlamalar konusunda Avrupalılarla birlikte çalıştığını kaydetti.Yelen ayrıca, Washington ve Brüksel’in kendi vatandaşları ve şirketlerinin risklerini en aza indirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Rusya karşıtı yaptırımların ABD ekonomisini vurabileceğini ve özellikle enerji piyasası ve fiyatları etkileyebileceğini kabul etmişti.Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca reddederken, hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını, ‘Rus saldırganlığı’ hakkındaki söylemlerin ise Rusya’nın sınırlarına daha fazla NATO teçhizatları yerleştirmek için bahane olarak kullanıldığını ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220202/nebenzya-rusya-yeni-yaptirimlara-yanit-verecek-1053368447.html

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