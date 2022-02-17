https://tr.sputniknews.com/20220217/adalet-bakani-bozdag-bu-cinayetin-yakin-takipcisi-olacagim-1053948059.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:16+0300
2022-02-17T14:16+0300
2022-02-17T14:16+0300
türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
sıla şentürk
kadın cinayeti
cinayet
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/kadina-yonelik-siddette-iyi-hal-indirimi-kalkiyor-1053937294.html
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, sıla şentürk, kadın cinayeti, cinayet
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.
Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.
Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.