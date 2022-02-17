https://tr.sputniknews.com/20220217/adalet-bakani-bozdag-bu-cinayetin-yakin-takipcisi-olacagim-1053948059.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:16+0300

2022-02-17T14:16+0300

2022-02-17T14:16+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

sıla şentürk

kadın cinayeti

cinayet

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, sıla şentürk, kadın cinayeti, cinayet