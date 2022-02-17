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Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
sıla şentürk
kadın cinayeti
cinayet
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, sıla şentürk, kadın cinayeti, cinayet

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu cinayetin yakın takipçisi olacağım

14:16 17.02.2022
© AA / Arda Küçükkaya Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı ve "Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Sıla Şentürk mesajı paylaştı.
Bozdağ, "İnsanlıktan nasibini almamış biri,16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin yakın takipçisi olacağım" dedi.
Şentürk, dün Giresun'da boğazından bıçaklanarak öldürülmüş, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek ise Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.
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