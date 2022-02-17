https://tr.sputniknews.com/20220217/adanadaki-is-yerinde-kimse-koronaviruse-yakalanmadi-sirri-kelle-paca-corbasi-1053944799.html

Adana'daki iş yerinde kimse koronavirüse yakalanmadı: 'Sırrı kelle paça çorbası'

Adana'daki iş yerinde kimse koronavirüse yakalanmadı: 'Sırrı kelle paça çorbası'

Adana’nın Kozan ilçesinde paça salonu işletmecisi Murat Mercan 2 yıldır kendisi ve çalışanlarının koronavirüse yakalanmadığını belirterek bu sırrın kelle paça... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T13:28+0300

2022-02-17T13:28+0300

2022-02-17T13:28+0300

yaşam

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

kelle paça

çorba

adana

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Adana'da kelle paça satılan bir dükkanı işleten esnaf Murat Mercan, ilçede "Hayat eve sığar" uygulamasındaki vaka yoğunluğuna göre işlerinin arttığını, özellikle Kovid 19 hastalarının tedavi sonrası kelle paça çorbasını daha çok tükettiğini anlattı.Pandemi ile birlikte kelle paça çorbası tüketiminde 5 kat artış olduğunu belirten Mercan, "Hayat eve sığar uygulamasında bölgemiz ne kadar çok kızarırsa o kadar çok kelle paça talebi artıyor. Keşke kızarmasa bizde satmasak ama arttıkça talep artıyor. Türkiye’de ilk görülmeye başlandığında kelle paça çıktığında bizde kendimize özel ayak, işkembenin her şeyin olduğu kelle paça çorbası hazırladık. Çalışanlarımıza 2 günde bir yeme zorunluluğu getirdik. Bunun neticesinde ben ve çalışanlarım 2 yıldır hiçbir şekilde koronavirüse yakalanmadık. Hastanede doktorların tavsiye ettiğini söylüyorlar ve paket halinde yoğun talep görüyor. Biz günlük 50 paket kelle paça yaparken şuan 250 paketi buluyor bu talep. Ama ben aşımı da oldum. Ama bunca temasa rağmen sahada olmamız kelle paça sayesinde diye düşünüyorum” dedi.3 yıldır iş yerinde çalışan Mehmet Ünlü, "Burada hiçbirimiz korona olmadı. Ayda bir testte oluyoruz. İçindeki baharatlar, sarımsak ve kelle paçanın şifası diye düşüyoruz. Daha 3 yıldır kırgınlık bile olmadı günlük tüketiyorum” diye konuştu.2 yıldır işletmede çalışan Bekir Coşman ise yakın çevresinde koronaya yakalananın çok olduğunu ancak kendisinin yakalanmadığını anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/son-24-saatte-94-bin-730-vaka-tespit-edildi--309-kisi-hayatini-kaybetti-1053874361.html

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koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , kelle paça, çorba, adana