https://tr.sputniknews.com/20220217/ahmet-hakan-ersan-sen-icin-kaygilaniyorum-1053931604.html

Ahmet Hakan: Ersan Şen için kaygılanıyorum

Ahmet Hakan: Ersan Şen için kaygılanıyorum

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, sık sık tartışma programlarında yer alan Prof. Ersan Şen hakkında “endişelendiğini” söyledi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T07:53+0300

2022-02-17T07:53+0300

2022-02-17T08:11+0300

türkiye

ersan şen

ahmet hakan

ak parti

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Hakan, en son olarak avukat Rezan Epözdemir ile canlı yayında bir tartışma yaşadığı görüntüler gündem olan Prof. Şen hakkında bugünkü köşesinde şunları söyledi:"Ersan Şen... Hakkında ahkâm kestiği konuları her geçen gün daha da çoğaltıyor. Ekrandaki delirme anlarını gitgide daha çok arttırıyor. Kendisini ciddiye alma oranını yükselttikçe yükseltiyor. Gözünün üstünde kaşın var denmesine bile tahammül edemiyor. Neredeyse her akşam “Çok şey bilen adam” filmini çeviriyor. Kısacası Ersan Şen’in gidişatı beni endişelendiriyor."'AK Parti’ye zarar veren AK Partililer'Hakan ayrıca, "Herhangi bir konuda konuşurken AK Parti’ye bir kişiyi bile ısındırmayıp tersine ısınmış olanları bile AK Parti’den soğutanlar' olduğunu söyledi, ve o kişileri isim vermeden şöyle aktardı: "Olumsuzlukların giderileceğine dair umut vermek yerine olumsuzluklara mazeret bulma yarışına girişenler.Sürekli iktidarlarının yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlatmak yerine sürekli CHP de CHP diye tutturanlar.Faturalardaki şişkinliklerin ortadan kalkacağını söylemek yerine faturalardaki şişkinliklerin sorumluluğunu başkalarına yükleyenler.Yapıcı, onarıcı, yakınlaştırıcı, katkı sağlayıcı, çekici olmak yerine yıkıcı, bozucu, uzaklaştırıcı, itici olanlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükünü alan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yük olanlar.Ağır, oturaklı, kabul edilebilir, mantıklı, herkesi ikna edecek açıklamalar yapmak yerine hafif, uçuk, kaçık, mantıksız açıklamalar yapanlar."

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