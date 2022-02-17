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https://tr.sputniknews.com/20220217/ak-partili-gunes-21-eve-gelen-2-bin-liralik-elektrik-faturasini-degerlendirdi-isitici-yakmistir-1053926369.html
AK Partili Güneş, 2+1 eve gelen 2 bin liralık elektrik faturasını değerlendirdi: Isıtıcı yakmıştır
AK Partili Güneş, 2+1 eve gelen 2 bin liralık elektrik faturasını değerlendirdi: Isıtıcı yakmıştır
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, CHP’nin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesine ilişkin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T00:41+0300
2022-02-17T00:41+0300
ekonomi
türkiye
tbmm
elektrik
fatura
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Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2+1 odalı eve 2 bin 127 lira elektrik faturasının geldiğini söyledi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, "Elektrik ısıtıcısı yakmıştır" demesi üzerine, Tezcan, "Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak" sözleriyle tepki gösterdi.CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesi ile ilgili öneri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.'Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek, ayçiçeği yağı; neyi sayarsanız sayın, vatandaşın belini büktü'Tezcan, “Türkiye'de hayat pahalılığı milleti canından bezdirmiştir. Milletin gücü yetmiyor artık. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek, ayçiçeği yağı; neyi sayarsanız sayın, vatandaşın belini büktü. Büken aslında bunlar değil, vatandaşın belini büken bunların arkasındaki beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen AK Parti iktidarı” dedi.Genel Kurul’da daha sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında şu diyaloglar yaşandı:Bülent Tezcan: (Faturaları göstererek) Bakın, değerli arkadaşlar, bunlar vatandaşın faturaları, vatandaşın faturaları. Bakın, bu fatura elektrik faturası, iki oda bir salon evde elektrik faturası 2 bin 127 lira ya; el insaf, el insaf.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş: Elektrik ısıtıcısı yakmıştır.Bülent Tezcan: Burada ‘mesken’ yazıyor, azıcık vicdanınız sızlasın, laf söylemeyin.İsmail Güneş: Bülent Bey, ısıtıcı yakmıştır, ısıtıcı.Bülent Tezcan: 600 lira geçen ayki fatura, geçen fatura 600 lira. Ne yaktıysa geçen ayki 600 lira, bu ay 2 bin 100 liranın üzerinde fatura gelmiş.İsmail Güneş: Bu normal.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Yalan mı? Ne laf atıyorsun? Yalansa çık konuş. Ne laf atıyorsun mır mır, ne konuşuyorsun oradan.İsmail Güneş: Hayır, yalan değildir de yani normal yaşama uygun değil.Bülent Tezcan: Başka bir tane daha fatura, bin 687 lira. Öğrenci evi bu, öğrenci kalıyor burada. Aydın'da üniversite öğrencisi kalıyor. Bakın, bir başka fatura, geçen ay 266 lira ödemiş, bir artı bir öğrenci evi bin 114 lira 58 kuruş ödemiş. Beyefendi diyor ki, vatandaşlarımız duysun, beyefendi AK Parti sıralarından ‘ısınmıştır’ diyor, Tabii, Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak? Ne yapacak? Isınacak.CHP’nin grup önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
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türkiye, tbmm, elektrik, fatura

AK Partili Güneş, 2+1 eve gelen 2 bin liralık elektrik faturasını değerlendirdi: Isıtıcı yakmıştır

00:41 17.02.2022
© AAfatura - elektrik faturası
fatura - elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, CHP’nin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesine ilişkin konuşması sırasında tartışma çıktı. Tezcan'ın, Meclis'te 2+1 odalı eve 2 bin 127 lira elektrik faturasının geldiğini söylemesine AK Partili Güneş, “Elektrik ısıtıcısı yakmıştır” cevabını verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2+1 odalı eve 2 bin 127 lira elektrik faturasının geldiğini söyledi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in, "Elektrik ısıtıcısı yakmıştır" demesi üzerine, Tezcan, "Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin ekonomik kriz ve hayat pahalılığının etkilerinin tespiti amacıyla verdiği araştırma önergesi ile ilgili öneri hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuştu.

'Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek, ayçiçeği yağı; neyi sayarsanız sayın, vatandaşın belini büktü'

Tezcan, “Türkiye'de hayat pahalılığı milleti canından bezdirmiştir. Milletin gücü yetmiyor artık. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ekmek, ayçiçeği yağı; neyi sayarsanız sayın, vatandaşın belini büktü. Büken aslında bunlar değil, vatandaşın belini büken bunların arkasındaki beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen AK Parti iktidarı” dedi.
Genel Kurul’da daha sonra iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında şu diyaloglar yaşandı:
Bülent Tezcan: (Faturaları göstererek) Bakın, değerli arkadaşlar, bunlar vatandaşın faturaları, vatandaşın faturaları. Bakın, bu fatura elektrik faturası, iki oda bir salon evde elektrik faturası 2 bin 127 lira ya; el insaf, el insaf.
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş: Elektrik ısıtıcısı yakmıştır.
Bülent Tezcan: Burada ‘mesken’ yazıyor, azıcık vicdanınız sızlasın, laf söylemeyin.
İsmail Güneş: Bülent Bey, ısıtıcı yakmıştır, ısıtıcı.

Bülent Tezcan: 600 lira geçen ayki fatura, geçen fatura 600 lira. Ne yaktıysa geçen ayki 600 lira, bu ay 2 bin 100 liranın üzerinde fatura gelmiş.
İsmail Güneş: Bu normal.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Yalan mı? Ne laf atıyorsun? Yalansa çık konuş. Ne laf atıyorsun mır mır, ne konuşuyorsun oradan.
İsmail Güneş: Hayır, yalan değildir de yani normal yaşama uygun değil.
Bülent Tezcan: Başka bir tane daha fatura, bin 687 lira. Öğrenci evi bu, öğrenci kalıyor burada. Aydın'da üniversite öğrencisi kalıyor. Bakın, bir başka fatura, geçen ay 266 lira ödemiş, bir artı bir öğrenci evi bin 114 lira 58 kuruş ödemiş. Beyefendi diyor ki, vatandaşlarımız duysun, beyefendi AK Parti sıralarından ‘ısınmıştır’ diyor, Tabii, Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız, vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Isınacak, ne yapacak? Ne yapacak? Isınacak.

CHP’nin grup önerisi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
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