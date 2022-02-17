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Akaryakıt bayilerinden 'Kar marjı yüzde 15'e çıkarılsın' talebi
Akaryakıt bayilerinden 'Kar marjı yüzde 15'e çıkarılsın' talebi
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı Okumuş, akaryakıt bayilerinin mevzuattan ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan sorunlarının bulunduğunu... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:12+0300
2022-02-17T13:15+0300
benzin
ekonomi
akaryakıt
kar
katma değer vergisi (kdv)
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Gençlik Kolları üyeleriyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'u ziyaretinde, akaryakıt bayilerinin sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.Düşük kar marjlarıyla çalışan akaryakıt bayilerinin, personel, enerji ve genel giderlerinin son dönemde yüzde 100'den fazla arttığını belirten Okumuş, Türkiye genelinde elektrik faturasını ve personel maaşını ödeyemeyen 4 bine yakın bayinin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Her geçen gün zarar eden akaryakıt bayileri için bıçağın kemiğe dayandığını ifade eden Okumuş, şöyle konuştu:‘KDV, ÖTV'ye eklesin talebi’Sektörün içinde bulunduğu sorunların çözümü için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili siyasi parti genel başkanları, bakan ve bürokratlarla görüştüklerini belirten Okumuş, taleplerini şöyle sıraladı:Bayilere özel komisyon isteğiOkumuş, nakliye ücretlerinin kar payının içinde yer almasının düşük karla çalışan bayileri olumsuz etkilediğini anlatarak, şöyle devam etti:
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benzin, akaryakıt, kar, katma değer vergisi (kdv)

Akaryakıt bayilerinden 'Kar marjı yüzde 15'e çıkarılsın' talebi

13:12 17.02.2022 (güncellendi: 13:15 17.02.2022)
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Genel Başkanı Okumuş, akaryakıt bayilerinin mevzuattan ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan sorunlarının bulunduğunu belirterek "Bu sorunların çözümü için kar marjlarımızın en az yüzde 15 olmasını istiyoruz" dedi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Gençlik Kolları üyeleriyle Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'u ziyaretinde, akaryakıt bayilerinin sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.
Düşük kar marjlarıyla çalışan akaryakıt bayilerinin, personel, enerji ve genel giderlerinin son dönemde yüzde 100'den fazla arttığını belirten Okumuş, Türkiye genelinde elektrik faturasını ve personel maaşını ödeyemeyen 4 bine yakın bayinin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Her geçen gün zarar eden akaryakıt bayileri için bıçağın kemiğe dayandığını ifade eden Okumuş, şöyle konuştu:
"Akaryakıt bayilerinin kar payı sabit bir rakamdan oluşmaktadır. O nedenle akaryakıt fiyatlarına yapılan her zam bayi karlarının oransal olarak azalmasına neden olmaktadır. Bayilerin karı oransal olarak azalırken, bir darbe de akaryakıt fiyatlarının artmasıyla geliyor. Son bir yılda üç kat artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bayilerin sermaye ihtiyaçları da üç kat artmıştır. Kar payı oransal olarak yüzde 60 düşen, sermaye ihtiyacı üç kat artan bayiler zarar ediyor. Sahip oldukları istasyonlara, ekmek kapılarına kilit vurmamak için direnen bayiler bugüne kadar bankalardan kredi kullanarak gelebildi. Artık bankalara verebilecekleri teminatları kalmayan bayiler, umutla kar paylarının artırılmasını bekliyor."

‘KDV, ÖTV'ye eklesin talebi’

Sektörün içinde bulunduğu sorunların çözümü için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili siyasi parti genel başkanları, bakan ve bürokratlarla görüştüklerini belirten Okumuş, taleplerini şöyle sıraladı:
"Sektörümüzün mevzuattan ve dağıtım şirketlerinin tutumundan kaynaklanan birikmiş sorunları var. Bu sorunların çözümü için yeni bir sayfa açılmasını istiyoruz. Bu yeni sayfada ilk yapılması gereken kar marjlarımızın en az yüzde 15 olması ve her yıl enflasyon oranında artırılmasıdır. KDV'nin ÖTV'ye dahil edilmesini de istiyoruz. Bu sayede, akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi kaçakçılığı çok büyük oranda azalacak, hatta bitecektir. Bunun yanında lisanssız depolara da otomasyon sistemi getirilmelidir."

Bayilere özel komisyon isteği

Okumuş, nakliye ücretlerinin kar payının içinde yer almasının düşük karla çalışan bayileri olumsuz etkilediğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Nakliye ücretleri, kar payından ayrı olarak verilmeli ve bu ücret eskiden Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı gibi kilometre bazında hesaplanmalıdır. Akaryakıt bayilerinin önemli maliyet kalemlerinden biri de kredi kartı ile yapılan satışta bankaların aldığı komisyonlar. Bu konudaki önerimiz, bu komisyonları kredi kartını kullananların ödemesidir. Eğer bu yapılamıyorsa akaryakıt sektörüne özel bir komisyon oranı uygulanmalı veya komisyon bedeli dağıtım şirketleriyle paylaşılmalıdır. Dağıtım şirketlerinin yaptığı indirimlerde bayilerden hiçbir kesinti yapılmamalı, indirimi yapan şirketlerin indirimleri kendi kar marjlarından karşılamalıdır."
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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