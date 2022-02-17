Akaryakıt bayilerinden 'Kar marjı yüzde 15'e çıkarılsın' talebi

"Akaryakıt bayilerinin kar payı sabit bir rakamdan oluşmaktadır. O nedenle akaryakıt fiyatlarına yapılan her zam bayi karlarının oransal olarak azalmasına neden olmaktadır. Bayilerin karı oransal olarak azalırken, bir darbe de akaryakıt fiyatlarının artmasıyla geliyor. Son bir yılda üç kat artan akaryakıt fiyatları nedeniyle bayilerin sermaye ihtiyaçları da üç kat artmıştır. Kar payı oransal olarak yüzde 60 düşen, sermaye ihtiyacı üç kat artan bayiler zarar ediyor. Sahip oldukları istasyonlara, ekmek kapılarına kilit vurmamak için direnen bayiler bugüne kadar bankalardan kredi kullanarak gelebildi. Artık bankalara verebilecekleri teminatları kalmayan bayiler, umutla kar paylarının artırılmasını bekliyor."