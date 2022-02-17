https://tr.sputniknews.com/20220217/almanyada-firtina-nedeniyle-seyir-halindeki-feribotun-camlari-patladi-1053965179.html

Almanya'da fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı

Almanya'da fırtına nedeniyle seyir halindeki feribotun camları patladı

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan 'Ylenia' fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T20:48+0300

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dünya

almanya

hamburg

fırtına

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Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan 'Ylenia' fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı.

almanya

hamburg

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almanya, hamburg, fırtına