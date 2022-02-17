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https://tr.sputniknews.com/20220217/amazon-ile-visa-odeme-ucretleri-konusunda-anlasti-1053951603.html
Amazon ile Visa, ödeme ücretleri konusunda anlaştı
Amazon ile Visa, ödeme ücretleri konusunda anlaştı
Amazon.com Inc, Visa Inc ile anlaşmaya vararak, kredi kartlarının kendi ağında kullanımını kabul etti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T15:15+0300
2022-02-17T15:22+0300
dünya
visa
amazon
ödeme
kesinti
anlaşma
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Anlaşmanın detayları açıklanmadı, ancak Amazon, pandemi döneminde çevrimiçi alışverişin artması nedeniyle Visa'nın ödeme ücretleri konusunda gerilim yaşıyordu. Şirket, daha önce yüksek işlem ücretleri nedeniyle İngiltere'de Visa kredi kartlarıyla ödemeleri sonlandıracağını söylemişti.Perşembe günü ise Amazon, yapılan anlaşmanın müşterilerinin mağazalarında Visa kredi kartlarını kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geldiğini açıkladı.Geçen yılın Ekim ayında Visa, İngiltere ve AB arasında çevrimiçi veya telefon üzerinden yapılan kredi kartı ödemeleri için işlem değerinin yüzde 1.5'ini ve banka kartı işlemlerinin sırasıyla yüzde 0.3, 0.2 ve yüzde 1.15'ini tahsil ediyordu.İngiliz vekiller de, Visa ve Mastercard'ın işletmelerden aldığı ücretlerdeki artışları incelemeyi planladıklarını söylemişti.Perakendeciler, geçmişte kredi kartı işlem ücretlerini kaçınılmaz bir maliyet olarak kabul etseler de, ödeme sektöründeki yenilikler ve artan tüketici seçenekleri, bazı değişikliklere yol açıyor. Ödeme devi WorldPay'e göre 2020'de Kuzey Amerika e-ticaret harcamalarının üçte birini kredi kartları oluşturdu, ancak Venmo ve 'şimdi al, sonra öde' (BNPL) finansman planları gibi mobil ödeme seçeneklerinin kullanımı da artışta.Gelişen alternatif ödeme yöntemleri ve pandemi, kredi kartı başvurularındaki düşüş eğilimini hızlandırdı ve BNPL finansmanının popülaritesini artırdı.WorldPay'e göre, Kuzey Amerika e-ticaret harcamalarında kredi kartlarının payı geçen yıl yüzde 7 düşerken, BNPL'nin payı yüzde 78 arttı.Amazon gibi, diğer büyük perakendeciler, ödemelerde Visa kredi kartı kullanmayı bırakacaklarını açıkladıktan sonra, geçmişte Visa ile aralarındaki ücret anlaşmazlıklarını çözmüşlerdi.Bir Visa sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Visa'nın bugün tüm Amazon mağazalarında ve sitelerinde kabul edilmesini ve yeni ürün ve teknoloji girişimleri üzerinde işbirliğine yönelik ortak bir taahhüdü içeriyor" dedi.
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visa, amazon, ödeme, kesinti, anlaşma

Amazon ile Visa, ödeme ücretleri konusunda anlaştı

15:15 17.02.2022 (güncellendi: 15:22 17.02.2022)
© REUTERS / Philippe WojazerVisa - kredi kartı
Visa - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Philippe Wojazer
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Amazon.com Inc, Visa Inc ile anlaşmaya vararak, kredi kartlarının kendi ağında kullanımını kabul etti.
Anlaşmanın detayları açıklanmadı, ancak Amazon, pandemi döneminde çevrimiçi alışverişin artması nedeniyle Visa'nın ödeme ücretleri konusunda gerilim yaşıyordu. Şirket, daha önce yüksek işlem ücretleri nedeniyle İngiltere'de Visa kredi kartlarıyla ödemeleri sonlandıracağını söylemişti.
Perşembe günü ise Amazon, yapılan anlaşmanın müşterilerinin mağazalarında Visa kredi kartlarını kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geldiğini açıkladı.
Geçen yılın Ekim ayında Visa, İngiltere ve AB arasında çevrimiçi veya telefon üzerinden yapılan kredi kartı ödemeleri için işlem değerinin yüzde 1.5'ini ve banka kartı işlemlerinin sırasıyla yüzde 0.3, 0.2 ve yüzde 1.15'ini tahsil ediyordu.
İngiliz vekiller de, Visa ve Mastercard'ın işletmelerden aldığı ücretlerdeki artışları incelemeyi planladıklarını söylemişti.
Perakendeciler, geçmişte kredi kartı işlem ücretlerini kaçınılmaz bir maliyet olarak kabul etseler de, ödeme sektöründeki yenilikler ve artan tüketici seçenekleri, bazı değişikliklere yol açıyor.
Ödeme devi WorldPay'e göre 2020'de Kuzey Amerika e-ticaret harcamalarının üçte birini kredi kartları oluşturdu, ancak Venmo ve 'şimdi al, sonra öde' (BNPL) finansman planları gibi mobil ödeme seçeneklerinin kullanımı da artışta.
Gelişen alternatif ödeme yöntemleri ve pandemi, kredi kartı başvurularındaki düşüş eğilimini hızlandırdı ve BNPL finansmanının popülaritesini artırdı.
WorldPay'e göre, Kuzey Amerika e-ticaret harcamalarında kredi kartlarının payı geçen yıl yüzde 7 düşerken, BNPL'nin payı yüzde 78 arttı.
Amazon gibi, diğer büyük perakendeciler, ödemelerde Visa kredi kartı kullanmayı bırakacaklarını açıkladıktan sonra, geçmişte Visa ile aralarındaki ücret anlaşmazlıklarını çözmüşlerdi.
Bir Visa sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Visa'nın bugün tüm Amazon mağazalarında ve sitelerinde kabul edilmesini ve yeni ürün ve teknoloji girişimleri üzerinde işbirliğine yönelik ortak bir taahhüdü içeriyor" dedi.
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