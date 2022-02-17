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https://tr.sputniknews.com/20220217/ankara-buyuksehir-belediyesi-su-faturalarinda-kdv-indirimi-uygulamasina-3-gun-once-basladi-1053967613.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı
Su faturalarında KDV oranında indirim yapılmasını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "15... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:21+0300
2022-02-17T22:21+0300
türkiye
kdv
katma değer vergisi (kdv)
hazine ve maliye bakanlığı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması gerektiğini söylemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranının zaten 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulandığını duyurdu.Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat 2022 tarihinde sistemsel düzenlemeler yapmak için vatandaşı bilgilendirerek zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını duyurmuştu.
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kdv, katma değer vergisi (kdv), hazine ve maliye bakanlığı, recep tayyip erdoğan

Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı

22:21 17.02.2022
Su - Ankara - Su fatırası
Su - Ankara - Su fatırası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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Su faturalarında KDV oranında indirim yapılmasını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "15 Şubat'tan bu yana yüzde 1 uygulanıyor" ifa
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması gerektiğini söylemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranının zaten 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulandığını duyurdu.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat 2022 tarihinde sistemsel düzenlemeler yapmak için vatandaşı bilgilendirerek zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını duyurmuştu.
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