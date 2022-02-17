https://tr.sputniknews.com/20220217/ankara-buyuksehir-belediyesi-su-faturalarinda-kdv-indirimi-uygulamasina-3-gun-once-basladi-1053967613.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında KDV indirimi uygulamasına 3 gün önce başladı

Su faturalarında KDV oranında indirim yapılmasını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "15... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T22:21+0300

2022-02-17T22:21+0300

2022-02-17T22:21+0300

türkiye

kdv

katma değer vergisi (kdv)

hazine ve maliye bakanlığı

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053967430_0:179:2000:1304_1920x0_80_0_0_cfa4314bead43fc62a8e6d8d290c069d.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin su tariflerinde 'en az KDV indirimi kadar' indirim yapması gerektiğini söylemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ’nin su faturalarındaki KDV oranının zaten 15 Şubat 2022 tarihinden itibaren yüzde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulandığını duyurdu.Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifemizde yüzde 8 olan KDV oranı 15 Şubat 2022 tarihinden bu yana yüzde 1 olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından KDV oranlarında yapılan düzenlemenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat 2022 tarihinde sistemsel düzenlemeler yapmak için vatandaşı bilgilendirerek zorunlu haller dışında kartlı su sayacı bakiye yükleme işlemi yapılmamasını duyurmuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kdv, katma değer vergisi (kdv), hazine ve maliye bakanlığı, recep tayyip erdoğan