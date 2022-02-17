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https://tr.sputniknews.com/20220217/antalya-buyuksehir-belediyesi-20-milyon-tl-maliyetle-kendi-ekmek-fabrikasini-kuruyor-1053954004.html
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon TL maliyetle kendi ekmek fabrikasını kuruyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon TL maliyetle kendi ekmek fabrikasını kuruyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı’nda Halk Ekmek Fabrikası kurulacak alanda inceleme yaptı. Başkan Böcek, bin metrekare kapalı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:05+0300
2022-02-17T16:12+0300
ekmek fiyatları
ekonomi
antalya büyükşehir belediyesi
muhittin böcek
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Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi ekmek fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Döşemealtı’nda 2 bin 200 metrekarelik arazi üzerinde bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Halk Ekmek Fabrikası 20 milyon TL’ye mal olacak.Fabrika alanında incelemelerde bulunan Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Ekmek’e olan talebin artması üzerine bu fabrikayı kurma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Kendi öz kaynaklarımızla 20 milyon liraya mal olacak kendi Halk Ekmek fabrikamızı açacağız. Nisan ayı içerisinde üretime geçmiş olmayı hedefliyoruz. 120 bin kapasiteli böylesi bir ekmek fabrikasını tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye olarak sübvanse edeceğiz. Öz kaynaklarımızla destek olacağız” şeklinde konuştu.‘Ekmekle siyaset yapılsın istemem ama halkımızı düşünmek zorundayız’Fabrikanın hava kirliliği yapmayacak şekilde doğalgaz bağlantılı olacağını vurgulayan Başkan Böcek, ekonomik sıkıntılardan dolayı ekmek, su ve elektriğin son derece önem kazandığını belirtti. Doğan talep üzerine hızla harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Böcek, “Ekmekle siyaset yapılsın istemem ama biz halkımızı düşünmek zorundayız. Vatandaşın derdine derman olacağız diye gedik. Bunun da gereğini yapıyoruz” dedi.‘Nisan ayı içerisinde açılacak’2006 yılında Halk Ekmek Fabrikası’nın özelleştirildiğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, yapılan protokoller ile özel şirketin belediye ile bağının çok kalmadığını hatırlattı. Bunun üzerine belediyenin kendi ekmek fabrikasını kurması yönünde karar aldıklarını anlatan Başkan Böcek, “Yalnızca günü kurtarmak için değil geleceği de düşünerek 120 bin kapasiteli fabrikamızı Nisan ayı içerisinde açmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımıza ucuz ekmek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220208/mersin-buyuksehir-belediye-baskani-turkiyenin-en-ucuz-ekmegini-satiyoruz-1053630355.html
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ekmek fiyatları, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20 milyon TL maliyetle kendi ekmek fabrikasını kuruyor

16:05 17.02.2022 (güncellendi: 16:12 17.02.2022)
© İHAAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekmek fabrikası
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekmek fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı’nda Halk Ekmek Fabrikası kurulacak alanda inceleme yaptı. Başkan Böcek, bin metrekare kapalı alan içerisinde son teknolojiyle donatılacak fabrikanın 120 bin ekmek kapasiteli olacağını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi ekmek fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Döşemealtı’nda 2 bin 200 metrekarelik arazi üzerinde bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Halk Ekmek Fabrikası 20 milyon TL’ye mal olacak.
Fabrika alanında incelemelerde bulunan Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halk Ekmek’e olan talebin artması üzerine bu fabrikayı kurma kararı aldıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Kendi öz kaynaklarımızla 20 milyon liraya mal olacak kendi Halk Ekmek fabrikamızı açacağız. Nisan ayı içerisinde üretime geçmiş olmayı hedefliyoruz. 120 bin kapasiteli böylesi bir ekmek fabrikasını tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye olarak sübvanse edeceğiz. Öz kaynaklarımızla destek olacağız” şeklinde konuştu.

‘Ekmekle siyaset yapılsın istemem ama halkımızı düşünmek zorundayız’

Fabrikanın hava kirliliği yapmayacak şekilde doğalgaz bağlantılı olacağını vurgulayan Başkan Böcek, ekonomik sıkıntılardan dolayı ekmek, su ve elektriğin son derece önem kazandığını belirtti. Doğan talep üzerine hızla harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Böcek, Ekmekle siyaset yapılsın istemem ama biz halkımızı düşünmek zorundayız. Vatandaşın derdine derman olacağız diye gedik. Bunun da gereğini yapıyoruz” dedi.

‘Nisan ayı içerisinde açılacak’

2006 yılında Halk Ekmek Fabrikası’nın özelleştirildiğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, yapılan protokoller ile özel şirketin belediye ile bağının çok kalmadığını hatırlattı. Bunun üzerine belediyenin kendi ekmek fabrikasını kurması yönünde karar aldıklarını anlatan Başkan Böcek, “Yalnızca günü kurtarmak için değil geleceği de düşünerek 120 bin kapasiteli fabrikamızı Nisan ayı içerisinde açmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Halkımıza ucuz ekmek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satıyoruz
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