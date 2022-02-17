https://tr.sputniknews.com/20220217/arastirma-kopekler-sahiplerini-yalnizca-sesini-duyarak-da-taniyabiliyor-1053927900.html

Araştırma: Köpekler sahiplerini yalnızca sesini duyarak da tanıyabiliyor

Araştırma: Köpekler sahiplerini yalnızca sesini duyarak da tanıyabiliyor

Köpeklerin sahiplerini diğer insanlardan ayırt etme yeteneğine sahip olduğu daha önce yapılan araştırmalarla bilinirken, sahiplerini tanıma sürecinde hangi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:14+0300

2022-02-17T02:14+0300

2022-02-17T02:17+0300

yaşam

köpek

araştırma

ses

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Animal Cognition isimli hakemli bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre köpekler sahiplerini yalnızca sesleri üzerinden tanıyabiliyor. Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, köpeklerin sahiplerini hangi duyu organlarını kullanarak ayırt edebildiklerini inceledi. Alanında ilk olma özelliği taşıyan araştırmanın makalesini yazan, Eotvos Lorand Üniversitesi İletişim Nörolojisi Laboratuvarı başkanı Andics Attila şu ifadeleri kullandı:Araştırma kapsamında 28 köpek ve sahibi laboratuvarda incelemeye alınarak saklambaç oynamaları sağlandı. Oyuna göre köpekler, belirlenen iki alandan birinde saklanan sahiplerini bulacaktı. Diğer alanda ise bir yabancı yerleştirilmişti. Köpeğin, her iki alandan da kendisine seslenen kişilerden hangisinin sahibi olduğunu anlayıp anlamayacağı gözlendi. Deney sırasında köpeğin koku kabiliyetini kullanarak sahiplerini bulmasını engelleyebilmek için deneyin son iki turunda, sahiplerin ses kayıtları yabancıların saklandığı yerden çalındı.Sonuçlara göre köpekler, sahiplerini yalnızca sesleri üzerinden bulmakta yüzde 82 oranında başarı gösterdi. Yabancı birinin saklandığı yerden sahiplerinin sesinin geldiğini duyan köpekler, orada sahipleri bulunmasa da onun sesinin geldiği yere yöneldi.Araştırma sonuçlarına göre ayrıca, yabancı birinin sesi perde ve ton bakımından sahibininkinden farklı olduğunda, köpekler sahiplerini daha kolay tanımlayabildi. Araştırmacılar, köpeklerin sese doğru yürümeden önce sahibinin sesine doğru bakma süresinin, tanıma sürecinde ne kadar emin olduklarını gösterdiğini belirtti.Çalışmanın başyazarı Anna Gábor, "İnsanlar birbirini tanımak için çoğunlukla üç özelliği kullanır: perde (yüksek veya düşük), gürültü (daha temiz veya daha sert) ve tını (daha parlak veya daha koyu). Köpekler ise aynı ses özelliklerini veya farklı olanlarını kullanabilir. Köpekler için önemli olan bir yerde iki ses farklıysa, kararlar onlar için daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ankarada-barinakta-yangini-4-kopek-oldu-1053911289.html

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köpek, araştırma, ses