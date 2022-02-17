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Avrupa'nın en kirli ülkesi açıklandı: Bulgaristan
Avrupa'nın en kirli ülkesi açıklandı: Bulgaristan
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Avrupa’da, ticari faaliyetlerin toparlanması nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde sera gazı emisyonunun arttığını... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T23:00+0300
2022-02-17T23:00+0300
dünya
bulgaristan
kirli hava
temizlik
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Eurostat’ın raporuna göre, 2021’in üçüncü çeyreğinde gerçekleşen sera gazı emisyonu 881 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Bu, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 6 daha fazla.Emisyondaki artış, geçen yıl ticari faaliyetlerinde gözlemlenen toparlanmaya bağlandı. Toplam emisyonların yaklaşık dörtte biri elektrik ve imalat sektörlerine tekabül ederken tarım sektörünün payının yüzde 14 olduğu ifade edildi.Diğer yandan emisyon seviyesi, 2019’un üçüncü çeyreğine göre 10 milyon ton azaldı. Böylelikle ekonomik toparlanma sonuçlarına rağmen emisyonlar, AB hedefleri dahilinde, düşüş eğiliminde olmaya devam ediyor.Avrupa’nın en ‘kirli’ ülkesi Bulgaristan oldu. Bu ülkenin emisyonu, önceki yıla göre yüzde 22.7 arttı. Bulgaristan’ı yüzde 16.2’lık artışla Letonya ve yüzde 13.1’lik artışla Yunanistan takip etti.Slovenya, Lüksemburg ve Hollanda’daki emisyon düzeyi, 2020’nin üçüncü çeyreğine göre düşüş sergiledi.
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bulgaristan, kirli hava, temizlik

Avrupa'nın en kirli ülkesi açıklandı: Bulgaristan

23:00 17.02.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVBulgaristan
Bulgaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat), Avrupa’da, ticari faaliyetlerin toparlanması nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinde sera gazı emisyonunun arttığını belirtti. Avrupa’nın en kirli ülkesi olarak Bulgaristan gösterildi.
Eurostat’ın raporuna göre, 2021’in üçüncü çeyreğinde gerçekleşen sera gazı emisyonu 881 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Bu, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 6 daha fazla.
Emisyondaki artış, geçen yıl ticari faaliyetlerinde gözlemlenen toparlanmaya bağlandı. Toplam emisyonların yaklaşık dörtte biri elektrik ve imalat sektörlerine tekabül ederken tarım sektörünün payının yüzde 14 olduğu ifade edildi.
Diğer yandan emisyon seviyesi, 2019’un üçüncü çeyreğine göre 10 milyon ton azaldı. Böylelikle ekonomik toparlanma sonuçlarına rağmen emisyonlar, AB hedefleri dahilinde, düşüş eğiliminde olmaya devam ediyor.
Avrupa’nın en ‘kirli’ ülkesi Bulgaristan oldu. Bu ülkenin emisyonu, önceki yıla göre yüzde 22.7 arttı. Bulgaristan’ı yüzde 16.2’lık artışla Letonya ve yüzde 13.1’lik artışla Yunanistan takip etti.
Slovenya, Lüksemburg ve Hollanda’daki emisyon düzeyi, 2020’nin üçüncü çeyreğine göre düşüş sergiledi.
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