Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220217/babacandan-metaverse-gondermeli-ekonomi-elestirisi-erdoganverse-1053969744.html
Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse
Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T23:58+0300
2022-02-17T23:58+0300
politika
ali babacan
ak parti
recep tayyip erdoğan
deva partisi
metaverse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_0:140:2000:1265_1920x0_80_0_0_3dfb95aac1df03c5038891f3d9830336.jpg
Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762026_64:0:1937:1405_1920x0_80_0_0_739bdbb55bc6218e7ffcbf466511c5df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, ak parti, recep tayyip erdoğan, deva partisi, metaverse

Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse

23:58 17.02.2022
© AADemokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin bir otelde düzenlenen 8. İl Başkanları Toplantısı'a katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini, "Erdoğanverse" ifadesiyle eleştirdi.
Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.

Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала