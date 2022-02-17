https://tr.sputniknews.com/20220217/babacandan-metaverse-gondermeli-ekonomi-elestirisi-erdoganverse-1053969744.html
Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse
Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T23:58+0300
2022-02-17T23:58+0300
2022-02-17T23:58+0300
politika
ali babacan
ak parti
recep tayyip erdoğan
deva partisi
metaverse
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Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.
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ali babacan, ak parti, recep tayyip erdoğan, deva partisi, metaverse
Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini, "Erdoğanverse" ifadesiyle eleştirdi.
Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.
Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.