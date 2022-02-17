https://tr.sputniknews.com/20220217/babacandan-metaverse-gondermeli-ekonomi-elestirisi-erdoganverse-1053969744.html

Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse

Babacan'dan metaverse göndermeli ekonomi eleştirisi: Erdoğanverse

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" sözlerini... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T23:58+0300

2022-02-17T23:58+0300

2022-02-17T23:58+0300

politika

ali babacan

ak parti

recep tayyip erdoğan

deva partisi

metaverse

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Engelli memur atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz, şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım" demişti.Babacan, Erdoğan'ın videosunu Twitter hesabından "Erdoğanverse" ifadesiyle paylaştı.

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ali babacan, ak parti, recep tayyip erdoğan, deva partisi, metaverse