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Bahçeli'den MHP'li belediyelere indirim talimatı
Bahçeli'den MHP'li belediyelere indirim talimatı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için MHP'li belediye başkanlarına talimat verdi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:51+0300
2022-02-17T16:51+0300
türkiye
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
indirim
çağrı
su
kdv
katma değer vergisi (kdv)
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Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Düzenlemenin ardından bazı belediyeler indirimi su faturalarına yansıtmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yaptığı konuşmada belediyelere indirim çağrısı yaptı.Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partili belediye başkanlarına su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için talimat verdi.
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), indirim, çağrı, su, kdv, katma değer vergisi (kdv)

Bahçeli'den MHP'li belediyelere indirim talimatı

16:51 17.02.2022
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA /
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için MHP'li belediye başkanlarına talimat verdi.
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Düzenlemenin ardından bazı belediyeler indirimi su faturalarına yansıtmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yaptığı konuşmada belediyelere indirim çağrısı yaptı.
Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partili belediye başkanlarına su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için talimat verdi.
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