https://tr.sputniknews.com/20220217/bahceliden-mhpli-belediyelere-indirim-talimati-1053956236.html

Bahçeli'den MHP'li belediyelere indirim talimatı

Bahçeli'den MHP'li belediyelere indirim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için MHP'li belediye başkanlarına talimat verdi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:51+0300

2022-02-17T16:51+0300

2022-02-17T16:51+0300

türkiye

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

indirim

çağrı

su

kdv

katma değer vergisi (kdv)

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Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Düzenlemenin ardından bazı belediyeler indirimi su faturalarına yansıtmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yaptığı konuşmada belediyelere indirim çağrısı yaptı.Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partili belediye başkanlarına su faturalarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi için talimat verdi.

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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), indirim, çağrı, su, kdv, katma değer vergisi (kdv)