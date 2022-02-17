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Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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hulusi akar
nato
brüksel
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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.Görüşmede iki bakan, ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıl dönümünü karşılıklı olarakkutladı.Akar daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html
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türkiye, hulusi akar, nato, brüksel, nikos panagiotopoulos

Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü

02:56 17.02.2022
© Sputnik / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.
Görüşmede iki bakan, ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıl dönümünü karşılıklı olarak
kutladı.
Akar daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu'nun NATO Karargâhındaki görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkânları ele alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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