https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-akar-brukselde-yunan-mevkidasi-ile-gorustu-1053929362.html
Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T02:56+0300
2022-02-17T02:56+0300
2022-02-17T02:56+0300
türkiye
türkiye
hulusi akar
nato
brüksel
nikos panagiotopoulos
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053929248_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d754a94854d542d7e198cda8b5635c7d.jpg
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.Görüşmede iki bakan, ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıl dönümünü karşılıklı olarakkutladı.Akar daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html
türkiye
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053929248_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_442a418561b3b54d97bda9d4a8d483ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, hulusi akar, nato, brüksel, nikos panagiotopoulos
Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü
Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.
Görüşmede iki bakan, ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıl dönümünü karşılıklı olarak
kutladı.
Akar daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.