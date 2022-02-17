https://tr.sputniknews.com/20220217/bakan-akar-brukselde-yunan-mevkidasi-ile-gorustu-1053929362.html

Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Brüksel'de Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T02:56+0300

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türkiye

türkiye

hulusi akar

nato

brüksel

nikos panagiotopoulos

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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de bir araya geldi.Görüşmede iki bakan, ülkelerinin NATO üyeliklerinin 70'inci yıl dönümünü karşılıklı olarakkutladı.Akar daha önce de Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ve Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile bir araya geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html

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türkiye, hulusi akar, nato, brüksel, nikos panagiotopoulos