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Bakan Koca: Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor
Bakan Koca: Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca "Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor"... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T19:00+0300
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koronavirüs bilim kurulu
son dakika
fahrettin koca
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vaka
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koronavirüs
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Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Bilim Kurulunun ana gündemini salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı TURKOVAC oluşturdu. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Koca şunları kaydetti:
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koronavirüs bilim kurulu, son dakika, fahrettin koca, maske, vaka, omicron, molnupiravir

Bakan Koca: Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor

19:00 17.02.2022 (güncellendi: 19:28 17.02.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - İstanbul - koronavirüs
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Koca "Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor" açıklamasında bulundu. Bakan Koca gelecek iki hafta içinde vaka sayılarında önemli düşüşler beklendiğini de belirtti.
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında online olarak toplandı. Bilim Kurulunun ana gündemini salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı TURKOVAC oluşturdu. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yayımlayan Bakan Koca şunları kaydetti:
"Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.
Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.
Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.
Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.”
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