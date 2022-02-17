Bakan Koca: Omicron varyantı kaynaklı artan vakaların düşüşe geçtiği gözlemleniyor

"Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir. "Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğuBu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır.

Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine TURKOVAC aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.