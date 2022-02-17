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Belarus Dışişleri Bakanı: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı sonrası tek bir Rus askeri kalmayacak
Belarus Dışişleri Bakanı: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı sonrası tek bir Rus askeri kalmayacak
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya-Belarus 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ardından ülke topraklarında tek bir Rus askerinin kalmayacağını... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T02:39+0300
2022-02-17T02:39+0300
savunma
belarus
rusya
birlik devleti anlaşması
tatbikat
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Minsk'te bir basın toplantısı düzenleyen Makey, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alan Rus birliklerin ve askeri teçhizatın Belarus'ta kalacağına dair iddiaları reddetti.Tatbikatın ardından Belarus topraklarında tek bir Rus askerin ve askeri teçhizatın kalmayacağının altını çizen Makey, tatbikatta asker sayısının AGİT Viyana Belgesi'ndeki gereklilikleri ihlal etmediğini belirtti.Ana aşaması, 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.Bu arada Makey, Batı'nın yaptırım baskısının başarısız olduğunu söyledi.Makey, "Günümüzün jeopolitik bağlamında, belirlenmiş önceliklerin yerine getirilmesi, Avrupa Birliği için hayati olmasa da, çok önemlidir. Belarus, Batı tarafından gücünü ve jeopolitik ağırlığını sergilemek için örnek olarak 'cezalandırılması' gereken bir ülke olarak seçildi" dedi.Belarus üzerindeki yaptırım baskısının yoğunlaştığına dikkat çeken Makey, "Bu amaç, artık gizlenmiyor bile. Sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmaya, ekonomiyi boğmaya ve mümkün olduğunca fazla sayıda vatandaşın yaşam standardını düşürmeye ihtiyaç duyuyorlar, onlara göre bunun ardından halk hükümeti devirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.Yoğunlaşmasına rağmen Batı'nın yaptırım girişimlerinin ve baskısının başarısız olduğunun altını çizen Makey, "Müttefiklerimiz ve partnerlerimiz var, çıkarlarımız anlaşılır. Belarus'a saygısızca davranılmasına izin vermeyeceğiz" diye ekledi.
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belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, tatbikat

Belarus Dışişleri Bakanı: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı sonrası tek bir Rus askeri kalmayacak

02:39 17.02.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Belarus- Ortak devriye
Rusya- Belarus- Ortak devriye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya-Belarus 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ardından ülke topraklarında tek bir Rus askerinin kalmayacağını vurguladı.
Minsk'te bir basın toplantısı düzenleyen Makey, 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatında görev alan Rus birliklerin ve askeri teçhizatın Belarus'ta kalacağına dair iddiaları reddetti.

Tatbikatın ardından Belarus topraklarında tek bir Rus askerin ve askeri teçhizatın kalmayacağının altını çizen Makey, tatbikatta asker sayısının AGİT Viyana Belgesi'ndeki gereklilikleri ihlal etmediğini belirtti.

Ana aşaması, 10 Şubat'ta başlayan 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı, 20 Şubat'ta sona erecek.


Bu arada Makey, Batı'nın yaptırım baskısının başarısız olduğunu söyledi.

Makey, "Günümüzün jeopolitik bağlamında, belirlenmiş önceliklerin yerine getirilmesi, Avrupa Birliği için hayati olmasa da, çok önemlidir. Belarus, Batı tarafından gücünü ve jeopolitik ağırlığını sergilemek için örnek olarak 'cezalandırılması' gereken bir ülke olarak seçildi" dedi.

Belarus üzerindeki yaptırım baskısının yoğunlaştığına dikkat çeken Makey, "Bu amaç, artık gizlenmiyor bile. Sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmaya, ekonomiyi boğmaya ve mümkün olduğunca fazla sayıda vatandaşın yaşam standardını düşürmeye ihtiyaç duyuyorlar, onlara göre bunun ardından halk hükümeti devirmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Yoğunlaşmasına rağmen Batı'nın yaptırım girişimlerinin ve baskısının başarısız olduğunun altını çizen Makey, "Müttefiklerimiz ve partnerlerimiz var, çıkarlarımız anlaşılır. Belarus'a saygısızca davranılmasına izin vermeyeceğiz" diye ekledi.
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