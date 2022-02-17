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https://tr.sputniknews.com/20220217/belarus-lideri-lukasenko-minsk-yakinlarinda-s-400-sistemleri-konuslandirilabilir-1053967433.html
Belarus lideri Lukaşenko: Minsk yakınlarında S-400 sistemleri konuşlandırılabilir
Belarus lideri Lukaşenko: Minsk yakınlarında S-400 sistemleri konuşlandırılabilir
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin başkent Minsk’in yakınlarına konuşlandırılabileceğini belirtti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:18+0300
2022-02-17T22:17+0300
dünya
s-400
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belarus
minsk
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BELTA haber ajansının aktardığı üzere Lukaşenko, başkent Minsk’in yakınlarına S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılabileceğini ifade etti.Lukaşenko, “Bu teçhizatlardan birkaç tanesini satın almak için görüşüyoruz. Bunları Minsk'in doğusuna veya Minsk yakınlarında bir yere kurabiliriz, böylece Kiev'de, Varşova'nın ötesinde vb. neler olup bittiğini göreceğiz” diye konuştu.Belarus’ta önceden bir S-400 sisteminin bulunduğuna dikkat çeken Lukaşenko, eğitim merkezinde askerlerin bu teçhizatla çalışmayı öğrendiğini aktardı. Belarus lider, “Eğer gerekirse iki tane daha tedarik edeceğiz. Fazlasına gerek yok. Bu silah, uzağı ‘görebiliyor’ yanılmıyorsam 600 kilometre kadar” ifadelerini kullandı.Lukaşenko daha önce Belarus'a ‘süper nükleer’ silah konuşlandırmaya hazır olduğunu, ayrıca Rusya'dan İskender taktik füze sistemleri ile ilgili eğitim için yardım isteyeceğini açıklamıştı.
belarus
minsk
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s-400, aleksandr lukaşenko, belarus, minsk

Belarus lideri Lukaşenko: Minsk yakınlarında S-400 sistemleri konuşlandırılabilir

22:18 17.02.2022
© AFP 2022 / PAVEL ORLOVSKYBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AFP 2022 / PAVEL ORLOVSKY
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin başkent Minsk’in yakınlarına konuşlandırılabileceğini belirtti.
BELTA haber ajansının aktardığı üzere Lukaşenko, başkent Minsk’in yakınlarına S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılabileceğini ifade etti.
Lukaşenko, “Bu teçhizatlardan birkaç tanesini satın almak için görüşüyoruz. Bunları Minsk'in doğusuna veya Minsk yakınlarında bir yere kurabiliriz, böylece Kiev'de, Varşova'nın ötesinde vb. neler olup bittiğini göreceğiz” diye konuştu.
Belarus’ta önceden bir S-400 sisteminin bulunduğuna dikkat çeken Lukaşenko, eğitim merkezinde askerlerin bu teçhizatla çalışmayı öğrendiğini aktardı. Belarus lider, “Eğer gerekirse iki tane daha tedarik edeceğiz. Fazlasına gerek yok. Bu silah, uzağı ‘görebiliyor’ yanılmıyorsam 600 kilometre kadar” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko daha önce Belarus'a ‘süper nükleer’ silah konuşlandırmaya hazır olduğunu, ayrıca Rusya'dan İskender taktik füze sistemleri ile ilgili eğitim için yardım isteyeceğini açıklamıştı.
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