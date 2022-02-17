https://tr.sputniknews.com/20220217/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebi-koronaviruse-yakalandi-1053954141.html
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:09+0300
2022-02-17T16:09+0300
2022-02-17T16:14+0300
spor
ahmet nur çebi
beşiktaş
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048797264_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_810950386c2fe3e90a2f3b95b5dd2530.jpg
Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220210/besiktas-ziraat-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1053723376.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048797264_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_2de7c013f598820b6109bcd213f98ff7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet nur çebi, beşiktaş, koronavirüs
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
16:09 17.02.2022 (güncellendi: 16:14 17.02.2022) Abone ol
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz"