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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:09+0300
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spor
ahmet nur çebi
beşiktaş
koronavirüs
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Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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ahmet nur çebi, beşiktaş, koronavirüs

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

16:09 17.02.2022 (güncellendi: 16:14 17.02.2022)
© AABeşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Kovid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz"

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