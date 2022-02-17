https://tr.sputniknews.com/20220217/bilim-insanlari-nakil-bekleyen-organlarda-kan-grubunu-donusturmenin-mumkun-oldugunu-kanitladi-1053941474.html

Bilim insanları, nakil bekleyen organlarda kan grubunu dönüştürmenin mümkün olduğunu kanıtladı

Bilim insanları, nakil bekleyen organlarda kan grubunu dönüştürmenin mümkün olduğunu kanıtladı

Kanadalı bilim insanlarından oluşan bir ekip, nakledilmesi planlanan organlarda kan grubunu güvenli bir şekilde dönüştürmenin mümkün olduğunu kanıtladı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T12:27+0300

2022-02-17T12:27+0300

2022-02-17T12:35+0300

dünya

organ

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organ yetmezliği

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kanada

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Çalışma kapsamında, 2018 yılında, patoloji ve laboratuvar tıbbı bölümünde profesör olan Dr. Jayachandran Kizhakkedathu'nun da aralarında bulunduğu araştırmacılar, hücrelerin yüzeyinden antijenleri çıkarabilen bir grup enzim keşfettiler.Latner Torasik Araştırma Laboratuvarları ve Toronto Üniversitesi Sağlık Ağı'ndan (UHN) bir araştırmacı ekibi tarafından Science Translational Medicine'de yayınlanan araştırmada, enzimler, Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) devresi kullanılarak (besleyici sıvıları organlara pompalayarak vücut sıcaklığına kadar ısınmalarını sağlayan işlem) akciğerlere iletildi ve antijenler başarıyla çıkarıldı.UHN, Toronto Üniversitesi, British Columbia Üniversitesi ve Alberta Üniversitesi dahil olmak üzere Kanada'daki birçok kuruluşun disiplinler arası ortak çalışması haline gelen çalışmayla ilgili olarak, Dr. Stephen Withers, "Enzimler Doğa Ana'nın katalizörleridir ve belirli reaksiyonlar gerçekleştirirler. İnsan bağırsağında bulduğumuz bu enzim grubu, kırmızı kan hücrelerindeki A ve B antijenlerinden gelen şekerleri keserek onları evrensel tip O hücrelere dönüştürebilir" açıklamasında bulundu.Withers ayrıca, "Bu deneyde, bu evrensel kan grubu organları yaratmak için bir kapı açtı. Ex vivo perfüzyon sistemi ve bunun nakiller üzerindeki etkisi hakkında bilgi edindiğimde çok şaşırdım. Bulgularımızın klinik araştırmalara çevrildiğini görmek heyecan verici" ifadelerini kullandı.UBC'nin Kan Araştırmaları Merkezi'nin bir üyesi olan Dr. Kizhakkedathu da, "Böbrekler için halihazırda mevcut olan perfüzyon teknolojileri var, bu nedenle bu teknoloji böbreklere ve potansiyel olarak diğer organlara da aktarılabilir" dedi.2019'da 250 Kanadalının organ nakli beklerken öldüğünü hatırlatan, Latner Torasik Araştırma Laboratuvarları'nda bilimsel görevli ve çalışmanın birinci yazarı Dr. Aizhou Wang, O tipi hastaların akciğer nakli almak için A tipi hastalara kıyasla ortalama iki kat daha uzun süre beklediğini söyledi ve "O tipi olan ve akciğer nakline ihtiyaç duyan hastaların, eşleşen bir organın hazır olmasını beklerken ölme riski yüzde 20 daha yüksek” ifadelerini kullandı.Çalışmanın organ naklinde önemli bir sorunu çözmek için ortak bir çaba haline geldiğini vurgulayan Dr. Wang ayrıca, “Tüm organları evrensel O tipine dönüştürürseniz, bu engeli tamamen ortadan kaldırabilirsiniz” dedi.

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organ, organ nakli, organ yetmezliği, ameliyat, tedavi, kanada