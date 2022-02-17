https://tr.sputniknews.com/20220217/bill-gatesten-pakistana-ziyaret-basbakan-khan-ile-gorustu-1053946061.html

Bill Gates'ten Pakistan'a ziyaret: Başbakan Khan ile görüştü

Bill Gates'ten Pakistan'a ziyaret: Başbakan Khan ile görüştü

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez geldiği Pakistan’da Başbakan Imran Han ile görüştü. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T13:44+0300

2022-02-17T13:44+0300

2022-02-17T13:49+0300

bill gates

dünya

pakistan

imran khan

kovid-19

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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez Pakistan’a geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gates'in Pakistan'a ilk ziyaretinde Başbakan Imran Han ile bir araya geldiği belirtildi.Başkent İslamabad’a gelen ve Polio Programı (çocuk felci) hakkında bilgi alan Gates, Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelesinden bahsederken bu kapsamda çalışan insanların azmi ve ebeveynlerin işbirliği sayesinde ülkede 1 yıldır çocuk felcinin bulunmadığını belirtti.Ziyarete Başbakan'ın Sağlıktan Sorumlu Özel Asistanı Dr. Faysal Sultan da eşlik etti.Kovid-19 salgını hakkında bilgi aldıGates ayrıca, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi'ni (NCOC) ziyaret ederek, Federal Planlama Bakanı Asad Umar ve diğer üst düzey sağlık yetkilileriyle de bir araya geldi.Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Gates ve heyetinin NCOC'nin rolü ve metodolojisi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana elde edilen başarılar, ülkedeki son salgın durumu ve çeşitli protokoller hakkında bilgilendirildiği sabah oturumuna katıldığı ifade edildi.Gates, Pakistan'ın salgına karşı mücadelesini tebrik etti.

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bill gates, pakistan, imran khan, kovid-19