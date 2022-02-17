https://tr.sputniknews.com/20220217/bill-gatesten-pakistana-ziyaret-basbakan-khan-ile-gorustu-1053946061.html
Bill Gates'ten Pakistan'a ziyaret: Başbakan Khan ile görüştü
Bill Gates'ten Pakistan'a ziyaret: Başbakan Khan ile görüştü
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez geldiği Pakistan’da Başbakan Imran Han ile görüştü. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:44+0300
2022-02-17T13:44+0300
2022-02-17T13:49+0300
bill gates
dünya
pakistan
imran khan
kovid-19
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Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez Pakistan’a geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gates'in Pakistan'a ilk ziyaretinde Başbakan Imran Han ile bir araya geldiği belirtildi.Başkent İslamabad’a gelen ve Polio Programı (çocuk felci) hakkında bilgi alan Gates, Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelesinden bahsederken bu kapsamda çalışan insanların azmi ve ebeveynlerin işbirliği sayesinde ülkede 1 yıldır çocuk felcinin bulunmadığını belirtti.Ziyarete Başbakan'ın Sağlıktan Sorumlu Özel Asistanı Dr. Faysal Sultan da eşlik etti.Kovid-19 salgını hakkında bilgi aldıGates ayrıca, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi'ni (NCOC) ziyaret ederek, Federal Planlama Bakanı Asad Umar ve diğer üst düzey sağlık yetkilileriyle de bir araya geldi.Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Gates ve heyetinin NCOC'nin rolü ve metodolojisi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana elde edilen başarılar, ülkedeki son salgın durumu ve çeşitli protokoller hakkında bilgilendirildiği sabah oturumuna katıldığı ifade edildi.Gates, Pakistan'ın salgına karşı mücadelesini tebrik etti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/bill-gates-kollara-cip-takmak-bana-mantikli-gelmiyor-bunu-neden-yapmak-isteyeyim-1052659780.html
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bill gates, pakistan, imran khan, kovid-19
Bill Gates'ten Pakistan'a ziyaret: Başbakan Khan ile görüştü
13:44 17.02.2022 (güncellendi: 13:49 17.02.2022) Abone ol
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez geldiği Pakistan’da Başbakan Imran Han ile görüştü.
Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, ilk kez Pakistan’a geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gates'in Pakistan'a ilk ziyaretinde Başbakan Imran Han ile bir araya geldiği belirtildi.
Başkent İslamabad’a gelen ve Polio Programı (çocuk felci) hakkında bilgi alan Gates, Pakistan'ın çocuk felciyle mücadelesinden bahsederken bu kapsamda çalışan insanların azmi ve ebeveynlerin işbirliği sayesinde ülkede 1 yıldır çocuk felcinin bulunmadığını belirtti.
Ziyarete Başbakan'ın Sağlıktan Sorumlu Özel Asistanı Dr. Faysal Sultan da eşlik etti.
Kovid-19 salgını hakkında bilgi aldı
Gates ayrıca, Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi'ni (NCOC) ziyaret ederek, Federal Planlama Bakanı Asad Umar ve diğer üst düzey sağlık yetkilileriyle de bir araya geldi.
Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, Gates ve heyetinin NCOC'nin rolü ve metodolojisi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana elde edilen başarılar, ülkedeki son salgın durumu ve çeşitli protokoller hakkında bilgilendirildiği sabah oturumuna katıldığı ifade edildi.
Gates, Pakistan'ın salgına karşı mücadelesini tebrik etti.