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https://tr.sputniknews.com/20220217/bulgar-vekil-avrupa-parlamentosunda-nazi-selami-verdi-1053948492.html
Bulgar vekil, Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi
Bulgar vekil, Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi
Avrupa Parlamentosu'nda Bulgar milliyetçisi bir vekilin, Polonya ve Macaristan'daki hukukun üstünlüğü konulu bir tartışma sırasında yaptığı konuşmanın ardından... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:32+0300
2022-02-17T14:32+0300
dünya
avrupa parlamentosu
nazi
nazi selamı
bulgar
milliyetçi
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Avrupa Parlamentosu'nda Bulgaristan milliyetçisi VMRO partisinden Angel Jambazki, Polonya ve Macaristan'daki hukukun üstünlüğüne ilişkin bir tartışma esnasında yaptığı konuşmanın ardından Nazi selamı verdi.Yayınlanan video görüntüleri, Jambazki'yi tepkilerin odağına taşıdı. Tartışmayı modere eden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve İtalyan vekil Pina Picierno, Nazi selamı verilip verilmediğinden emin olmak için görüntülerin tekrar kontrol edileceğini belirtti.Picierno, yaptığı açıklamada, "Faşist el hareketlerine ve sembollere hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bunun yapılması son derece ciddi bir durum ve yaptırımlar uygulanır" ifadelerini kullandı.Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananı 'skandal ve çirkin' olarak değerlendirdi.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, bunun kendisi açısından kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu beni ve Avrupa'daki herkesi rahatsız ediyor" dedi.Metrola, "Biz tam tersini savunuyoruz. Biz demokrasinin meskeniyiz. Bu hareket, tarihimizin en karanlık kısımlarından geliyor ve orada kalmalı" yorumunu yaptı.Jambazki, daha önce "Bize ne söyleyeceğimizi ve yapacağımızı söylemenize asla izin vermeyeceğiz. Yaşasın Bulgaristan, Macaristan, Orban, Fidesz ve ulus devletlerin Avrupası" şeklindeki çıkışıyla konuşulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220124/auschwitzde-nazi-selami-veren-turiste-para-cezasi-verildi-kotu-bir-saka-oldugunu-kabul-ediyorum-1053069165.html
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avrupa parlamentosu, nazi, nazi selamı, bulgar, milliyetçi

Bulgar vekil, Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamı verdi

14:32 17.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/European ParliamentAvrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/European Parliament
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Avrupa Parlamentosu'nda Bulgar milliyetçisi bir vekilin, Polonya ve Macaristan'daki hukukun üstünlüğü konulu bir tartışma sırasında yaptığı konuşmanın ardından Nazi selamı vermesi tepki çekti.
Avrupa Parlamentosu'nda Bulgaristan milliyetçisi VMRO partisinden Angel Jambazki, Polonya ve Macaristan'daki hukukun üstünlüğüne ilişkin bir tartışma esnasında yaptığı konuşmanın ardından Nazi selamı verdi.
Yayınlanan video görüntüleri, Jambazki'yi tepkilerin odağına taşıdı. Tartışmayı modere eden Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve İtalyan vekil Pina Picierno, Nazi selamı verilip verilmediğinden emin olmak için görüntülerin tekrar kontrol edileceğini belirtti.
Picierno, yaptığı açıklamada, "Faşist el hareketlerine ve sembollere hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bunun yapılması son derece ciddi bir durum ve yaptırımlar uygulanır" ifadelerini kullandı.
Fransa Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşananı 'skandal ve çirkin' olarak değerlendirdi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, bunun kendisi açısından kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu beni ve Avrupa'daki herkesi rahatsız ediyor" dedi.
Metrola, "Biz tam tersini savunuyoruz. Biz demokrasinin meskeniyiz. Bu hareket, tarihimizin en karanlık kısımlarından geliyor ve orada kalmalı" yorumunu yaptı.
Jambazki, daha önce "Bize ne söyleyeceğimizi ve yapacağımızı söylemenize asla izin vermeyeceğiz. Yaşasın Bulgaristan, Macaristan, Orban, Fidesz ve ulus devletlerin Avrupası" şeklindeki çıkışıyla konuşulmuştu.
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