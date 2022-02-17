https://tr.sputniknews.com/20220217/cekya-lideri-zeman-rusyanin-ukraynayi-isgal-edecegi-iddiasi-abd-icin-bir-baska-utanc-kaynagi-1053949026.html
Çekya lideri Zeman: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiası, ABD için bir başka utanç kaynağı
Çekya lideri Zeman: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiası, ABD için bir başka utanç kaynağı
Çekya Devlet Başkanı Zeman, Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlayacağına dair iddiaların ABD’li istihbarat servisleri için bir başka utanç... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:43+0300
2022-02-17T14:43+0300
2022-02-17T14:43+0300
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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya'nın 16 Şubat'ta 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddialarını değerlendirdi.Zeman, yaptığı açıklamada, “Savaş olmayacak, zira Ruslar kendilerine faydadan çok zarar getirecek olan bir operasyona girişecek kadar delirmiş değil” dedi.İşgalin ne zaman gerçekleştirileceğine dair iddialara kaynak gösterilen ABD’li istihbarat servislerine değinen Zeman, “Bu onlar için üçüncü utanç verici durum. İlki Irak’taydı, burada hiçbir kitle imha silahı bulunmamıştı. İkincisi Afganistan. Burada da Taliban’ın Kabil’i asla ele geçiremeyeceğini iddia etmişlerdi. Bu da üçüncüsü” değerlendirmesini yaptı.The Sun ve Daily Mirror gazeteleri önceki gün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat gecesi saat 3.00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu.Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.Rus milletvekili Dmitriy Belik, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını absürt olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da iddiaların ortaya atıldığı 15 Şubat’ın ‘Batı’nın propagandasının çöktüğü gün’ olarak tarihe geçeceğini söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/zaharovadan-bati-medyasina-ukraynayi-isgal-tarihlerimizi-onceden-yazin-ki-tatilimizi-planlayalim-1053912248.html
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Çekya lideri Zeman: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiası, ABD için bir başka utanç kaynağı
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Çekya Devlet Başkanı Zeman, Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlayacağına dair iddiaların ABD’li istihbarat servisleri için bir başka utanç kaynağı olduğunu ifade etti.
Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya'nın 16 Şubat'ta 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddialarını değerlendirdi.
Zeman, yaptığı açıklamada, “Savaş olmayacak, zira Ruslar kendilerine faydadan çok zarar getirecek olan bir operasyona girişecek kadar delirmiş değil” dedi.
İşgalin ne zaman gerçekleştirileceğine dair iddialara kaynak gösterilen ABD’li istihbarat servislerine değinen Zeman, “Bu onlar için üçüncü utanç verici durum. İlki Irak’taydı, burada hiçbir kitle imha silahı bulunmamıştı. İkincisi Afganistan. Burada da Taliban’ın Kabil’i asla ele geçiremeyeceğini iddia etmişlerdi. Bu da üçüncüsü” değerlendirmesini yaptı.
The Sun ve Daily Mirror gazeteleri önceki gün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat gecesi saat 3.00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu.
Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.
Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor.
Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.
Rus milletvekili Dmitriy Belik, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddialarını absürt olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da iddiaların ortaya atıldığı 15 Şubat’ın ‘Batı’nın propagandasının çöktüğü gün’ olarak tarihe geçeceğini söylemişti.