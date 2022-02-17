https://tr.sputniknews.com/20220217/chp-genel-baskan-yardimcisi-torun-semih-sahinin-disipline-sevk-edildigini-duyurdu-1053966582.html

CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti

CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Semih Şahin'in disipline sevk edildiğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T21:23+0300

2022-02-17T21:23+0300

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chp

semih şahin

politika

seyit torun

disiplin kurulu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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chp, semih şahin, seyit torun, disiplin kurulu