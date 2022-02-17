https://tr.sputniknews.com/20220217/chp-genel-baskan-yardimcisi-torun-semih-sahinin-disipline-sevk-edildigini-duyurdu-1053966582.html
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Semih Şahin'in disipline sevk edildiğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T21:23+0300
2022-02-17T21:23+0300
2022-02-17T21:27+0300
chp
semih şahin
politika
seyit torun
disiplin kurulu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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chp, semih şahin, seyit torun, disiplin kurulu
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti
21:23 17.02.2022 (güncellendi: 21:27 17.02.2022) Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Semih Şahin'in disipline sevk edildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.