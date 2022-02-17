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CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti
CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Semih Şahin'in disipline sevk edildiğini duyurdu. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T21:23+0300
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chp
semih şahin
politika
seyit torun
disiplin kurulu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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chp, semih şahin, seyit torun, disiplin kurulu

CHP, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti

21:23 17.02.2022 (güncellendi: 21:27 17.02.2022)
© İHASemih Şahin
Semih Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Semih Şahin'in disipline sevk edildiğini duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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