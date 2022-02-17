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https://tr.sputniknews.com/20220217/cocuklar-karsta-survivor-parkurunda-yaristi-1053934992.html
Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı
Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı
Kars'ın Selimli ilçesinde kendilerine 'Survivor' parkuru hazırlayan çocuklar heyecan ile birbirleriyle yarıştı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kars
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Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan 'Survivor' programından etkilendi ve kendilerine bir parkur hazırladı.Tahta tekerleri yuvarlayan çocuklar, kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı. 'Ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar yarışmayı kazanınca da birbirlerine sarıldı.Çocukların eğlencesi köydekiler tarafından videoya alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210713/harranli-cocuklar-survivor-heyecanini-profesyonel-parkurda-yasayacak-1044955352.html
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türkiye, kars, survivor, çocuk, eğlence

Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı

10:11 17.02.2022 (güncellendi: 10:25 17.02.2022)
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLUSelimli çocukların ‘Survivor’ yarışması
Selimli çocukların ‘Survivor’ yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU
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Kars'ın Selimli ilçesinde kendilerine 'Survivor' parkuru hazırlayan çocuklar heyecan ile birbirleriyle yarıştı.
Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan 'Survivor' programından etkilendi ve kendilerine bir parkur hazırladı.
Tahta tekerleri yuvarlayan çocuklar, kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı. 'Ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar yarışmayı kazanınca da birbirlerine sarıldı.
Çocukların eğlencesi köydekiler tarafından videoya alındı.
Harranlı çocuklar Survivor heyecanı profesyonel parkurda yaşayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2021
DÜNYA
Harranlı çocuklar 'Survivor' heyecanını profesyonel parkurda yaşayacak
13 Temmuz 2021, 14:23
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