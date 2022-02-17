https://tr.sputniknews.com/20220217/cocuklar-karsta-survivor-parkurunda-yaristi-1053934992.html
Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı
Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı
Kars'ın Selimli ilçesinde kendilerine 'Survivor' parkuru hazırlayan çocuklar heyecan ile birbirleriyle yarıştı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T10:11+0300
2022-02-17T10:11+0300
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Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan 'Survivor' programından etkilendi ve kendilerine bir parkur hazırladı.Tahta tekerleri yuvarlayan çocuklar, kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı. 'Ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar yarışmayı kazanınca da birbirlerine sarıldı.Çocukların eğlencesi köydekiler tarafından videoya alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210713/harranli-cocuklar-survivor-heyecanini-profesyonel-parkurda-yasayacak-1044955352.html
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türkiye, kars, survivor, çocuk, eğlence
Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı
10:11 17.02.2022 (güncellendi: 10:25 17.02.2022) Abone ol
Kars'ın Selimli ilçesinde kendilerine 'Survivor' parkuru hazırlayan çocuklar heyecan ile birbirleriyle yarıştı.
Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan 'Survivor' programından etkilendi ve kendilerine bir parkur hazırladı.
Tahta tekerleri yuvarlayan çocuklar, kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı. 'Ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar yarışmayı kazanınca da birbirlerine sarıldı.
Çocukların eğlencesi köydekiler tarafından videoya alındı.