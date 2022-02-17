https://tr.sputniknews.com/20220217/cocuklar-karsta-survivor-parkurunda-yaristi-1053934992.html

Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı

Çocuklar Kars'ta 'Survivor' parkurunda yarıştı

Kars'ın Selimli ilçesinde kendilerine 'Survivor' parkuru hazırlayan çocuklar heyecan ile birbirleriyle yarıştı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

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survivor

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Kars’ın Selim ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan 'Survivor' programından etkilendi ve kendilerine bir parkur hazırladı.Tahta tekerleri yuvarlayan çocuklar, kovların karşında durarak ellerindeki plastik cismi kovalara atmaya çalıştı. 'Ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki gruba ayrılan çocuklar yarışmayı kazanınca da birbirlerine sarıldı.Çocukların eğlencesi köydekiler tarafından videoya alındı.

https://tr.sputniknews.com/20210713/harranli-cocuklar-survivor-heyecanini-profesyonel-parkurda-yasayacak-1044955352.html

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türkiye, kars, survivor, çocuk, eğlence