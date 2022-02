Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimleri, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır

Unutulmamalıdır ki, 2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiç bir mücadelede hamdolsun bizi yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmamızı sağlayacak hamlenin içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Milletimizi geri bırakmak için her yola başvuranlar da bu hakikati görüyor.

Her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor bedeller ödüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalar nedeniyle özellikle hayat pahalılığı yaşadığını biliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek her kesimin gelirlerini artırarak insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Tarım desteklerinden enerjiye, KDV indirimlerinden gençlerimize yönelik adımlara kadar her alanda toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak müjdeler açıkladık. Elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlarımıza vatandaşlarımız lehine yeniden bir değerlendirme yapılması talimatını verdik.