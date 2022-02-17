https://tr.sputniknews.com/20220217/dalaman-havalimaninin-yuzde-60i-satildi-1053953353.html

Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı

Dalaman Havalimanı'nın yüzde 60'ı satıldı

YDA Grup, Dalaman Havalimanı'nın imtiyaz haklarının yüzde 60'ını 140 milyon euro karşılığında Ferrovial'e bırakmak için anlaşma imzaladı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:58+0300

2022-02-17T15:58+0300

2022-02-17T16:06+0300

türkiye

dalaman

dalaman havalimanı

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Dalaman Havalimanı’nın işletme hakkına sahip olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin, İspanyol Ferrovial’a kısmi satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi imzalandı. İşlemde ÜNLÜ & Co satıcı taraf danışmanlığını üstlendi.Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, anlaşmanın 2022'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. İmtiyaz hakları 2042'nin sonuna kadar havalimanının işletilmesini kapsıyor.Ferrovial Havalimanları CEO'su Luke Bugeja satın almayla ilgili “Bu anlaşma, uluslararası turizm için Türkiye'de hızla büyüyen bir destinasyon haline gelen bir alanda havalimanı portföyümüzü çeşitlendirmek için eşsiz bir fırsat. YDA Group, Türkiye'de PPP modeli ile altyapı inşa etme ve işletme konusunda çok geniş deneyime sahip ve bu nedenle de bu projede bizler için ideal bir ortak.” dedi.Ferrovial GrupDünyada önde gelen altyapı operatörlerinden biri olan Ferrovial Grup, İspanya'nın birinci sınıf IBEX 35 endeksinin bir üyesidir ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve FTSE4Good'a dahildir. Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’un da sahibi olan Ferrovial, dünyada havacılık sektörünün önemli yatırımcı ve işletmeci şirketleri arasında yer alıyor.

türkiye

dalaman

dalaman havalimanı

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dalaman, dalaman havalimanı