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https://tr.sputniknews.com/20220217/dogalgaz-yardimi-icin-basvurular-yarin-baslayacak-1053933609.html
Doğalgaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Doğalgaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular yarın başlayacak ve ödemeler, mart ayının ikinci... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:33+0300
2022-02-17T09:33+0300
ekonomi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
yardım
doğalgaz
ekonomik kriz
ekonomi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak.Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.Yardım miktarları da belirlendiYardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/imamoglu-katlanilmaz-elektrik-ve-dogalgaz-artislarinin-teget-gecmeme-sebeplerini-sorgulamaliyiz-1053921739.html
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yardım, doğalgaz, ekonomik kriz, ekonomi

Doğalgaz yardımı için başvurular yarın başlayacak

09:33 17.02.2022
© Fotoğraf : TwitterKalorifer
Kalorifer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğalgaz desteği için başvurular yarın başlayacak ve ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından itibaren başlayacak.

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğalgaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.
Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Yardım miktarları da belirlendi

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.
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