Donetsk: Ukrayna ordusu, Donetsk kırsalına bugün üçüncü kez ateş açtı

Gün içinde Mandrıkino köyüne ve Donetsk kırsalındaki Trudovskaya maden ocağına ateş açıldığını duyuran temsilcilik, "Saat 14:45'te Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından Veseloye yerleşim yeri istikametinde ateş açıldığı tespit edildi. 120 milimetre kalibreli 12 havan toplu fırlatıldı" ifadelerini kullandı.



Bugün Lugansk Halk Cumhuriyeti de, bölgedeki yerleşim Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığını ve açılan ateşe karşılık verildiğini duyurmuştu.



Donetsk'ten gelen açıklamalar, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.



Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.



Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.