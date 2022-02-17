https://tr.sputniknews.com/20220217/duayen-yatirimcidan-enflasyon-uyarisi-nukleer-savastan-sonra-en-buyuk-tehlike-1053935425.html

Duayen yatırımcıdan enflasyon uyarısı: Nükleer savaştan sonra en büyük tehlike

Duayen yatırımcıdan enflasyon uyarısı: Nükleer savaştan sonra en büyük tehlike

Yatırımcı Charlie Munger, enflasyonun Amerika için çok büyük bir tehlike oluşturduğunu, hatta nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit olduğunu... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T10:33+0300

2022-02-17T10:33+0300

2022-02-17T10:36+0300

dolar

enflasyon

abd

fed

kripto para

çin

charlie munger

nükleer savaş

roma imparatorluğu

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Duayen yatırımcı Charlie Munger, nükleer savaştan sonra Amerika için en büyük tehdidin enflasyon olduğunu söyledi. BloombergHT'nin aktardığına göre daha önce hiç kripto para yatırımı yapmadığını belirten Munger, “Keşke bir an önce yasaklansa” dedi. Çinlileri kripto paraları yasaklama konusunda takdir ettiğini belirten Munger, tüm gelişim sürecinin tiksindirici olduğunu ve medeniyetin çıkarına olmadığını söyledi. Munger, Fed’in dijital para çıkarma planıyla ilgili, “Fed eğer para çıkarmak istiyorsa çıkarabilir. Bizim halihazırda dijital paramız var, adı da banka hesabı. Bankaların hepsi Fed’in sistemiyle entegre bir halde” dedi. Enflasyonun ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurgulayan Munger, tarihsel olarka bakıldığında çok fazla para basmanın çok büyük sıkıntılara neden olduğunun altını çizdi. Munger, “Enflasyon çok önemli bir konu, hatta demokrasilerin ölüm sebebidir. Enflasyon büyük bir tehlike” dedikten sonra Roma İmparatorluğu’nun hiperenflasyon yüzünden çöktüğüne dikkat çekti.

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