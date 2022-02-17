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'Dünyanın en havalı diktatöründen' Washington'a 'Sömürge değiliz, içişlerimize karışamazsın' ikazı
'Dünyanın en havalı diktatöründen' Washington'a 'Sömürge değiliz, içişlerimize karışamazsın' ikazı
Bitcoini resmi para birimi yapan ilk ülke El Salvador'a karşı ABD'nin mali sistemine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ABD'li senatörlerin yasa tasarısı... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T11:48+0300
2022-02-17T11:54+0300
dünya
abd
orta amerika
el salvador
nayib bukele
bitcoin
sömürge
bağımsız
egemen
ülke
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Twitter'da kendisinden 'dünyanın en havalı diktatörü' diye söz eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin bitcoini resmi para birimi yapması karşısında harekete geçen ABD'li senatörlere 'hadlerini bildiren' açıklamalar yaptı. 'El Salvador CEO'su' titrini de kullanan Bukele, ülkenin bitcoini benimsemesinin 'ABD'nin mali sistemi için oluşturabileceği potansiyel riskler' konusunda endişe açıklayan – iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat – üç ABD senatörüne "El Salvador, Washington'ın sömürgesi değil, egemen bir ülkedir" yanıtını verdi. ABD'de 2. Dünya Savaşı sonrası azalan nüfusa önlem olarak doğuma yönlendirilen halkın o dönem doğan çocuklarına verilen lakapla 'baby boomer' kuşağıyla 2000'li yıllarda doğan kuşağın alaycı etmek için kullandığı 'OK Boomer' (Tamam boomer) ifadesiyle söze giren Bukele, şöyle devam etti:"Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde sıfır yetkiniz var. Biz sizin sömürgeniz, arka bahçeniz ya da ön bahçeniz değiliz. İçişlerimize karışmayın. Kontrol edemeyeceğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın."Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Bob Menendez, Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ile Bill Cassidy'nin hazırladığı El Salvador'da Kripto Para Birimi Sorumluluğu (ACES) Yasası tasarısı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Bukele’nin Orta Amerika ülkesine bitcoini benimsetmesi hakkında rapor ve plan hazırlamasını talep ediyor. Senatör Risch, tasarıyı tanıtırken, "El Salvador'un kripto para birimini benimsemesi, ülkenin ekonomik istikrarı ve finansal bütünlüğü hakkında önemli endişeler uyandırdığı kadar ABD yaptırım politikasını zayıflatma, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirme potansiyeline sahip" dedi. Senatör Cassidy, Bukele'nin politikasının 'kara para aklayan kartellere kapı açıp ABD'nin çıkarlarını baltaladığı' iddiasında bulunarak şöyle devam etti: “ABD kara para aklamayla mücadele etmek ve doların dünyanın rezerv para birimi olma rolünü korumak istiyorsa, bu konuyu doğrudan ele almak zorundayız.”Bukele ise ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü Ukrayna hakkında yaptığı konuşmada egemenlik ve özgürlük vurgusu yaptığı 10 saniyelik bir video da paylaşarak "Buna El Salvador dahil, değil mi" diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20180821/el-salvador-cin-tayvan-diplomatik-iliski-1034843892.html
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abd, orta amerika, el salvador, nayib bukele, bitcoin, sömürge, bağımsız, egemen, ülke, senatör, yasa tasarısı, tehdit, risk

'Dünyanın en havalı diktatöründen' Washington'a 'Sömürge değiliz, içişlerimize karışamazsın' ikazı

11:48 17.02.2022 (güncellendi: 11:54 17.02.2022)
© REUTERS / Jose CabezasEl Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Jose Cabezas
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Bitcoini resmi para birimi yapan ilk ülke El Salvador'a karşı ABD'nin mali sistemine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle ABD'li senatörlerin yasa tasarısı hazırlamasına Devlet Başkanı Nayib Bukele'den "Biz sizin sömürgeniz değiliz, içişlerimize karşımazsınız" tepkisi geldi.
Twitter'da kendisinden 'dünyanın en havalı diktatörü' diye söz eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin bitcoini resmi para birimi yapması karşısında harekete geçen ABD'li senatörlere 'hadlerini bildiren' açıklamalar yaptı. 'El Salvador CEO'su' titrini de kullanan Bukele, ülkenin bitcoini benimsemesinin 'ABD'nin mali sistemi için oluşturabileceği potansiyel riskler' konusunda endişe açıklayan – iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat – üç ABD senatörüne "El Salvador, Washington'ın sömürgesi değil, egemen bir ülkedir" yanıtını verdi.
ABD'de 2. Dünya Savaşı sonrası azalan nüfusa önlem olarak doğuma yönlendirilen halkın o dönem doğan çocuklarına verilen lakapla 'baby boomer' kuşağıyla 2000'li yıllarda doğan kuşağın alaycı etmek için kullandığı 'OK Boomer' (Tamam boomer) ifadesiyle söze giren Bukele, şöyle devam etti:
"Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde sıfır yetkiniz var. Biz sizin sömürgeniz, arka bahçeniz ya da ön bahçeniz değiliz. İçişlerimize karışmayın. Kontrol edemeyeceğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın."
Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Demokrat Bob Menendez, Cumhuriyetçi senatörler Jim Risch ile Bill Cassidy'nin hazırladığı El Salvador'da Kripto Para Birimi Sorumluluğu (ACES) Yasası tasarısı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Bukele’nin Orta Amerika ülkesine bitcoini benimsetmesi hakkında rapor ve plan hazırlamasını talep ediyor.
Senatör Risch, tasarıyı tanıtırken, "El Salvador'un kripto para birimini benimsemesi, ülkenin ekonomik istikrarı ve finansal bütünlüğü hakkında önemli endişeler uyandırdığı kadar ABD yaptırım politikasını zayıflatma, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirme potansiyeline sahip" dedi.
Senatör Cassidy, Bukele'nin politikasının 'kara para aklayan kartellere kapı açıp ABD'nin çıkarlarını baltaladığı' iddiasında bulunarak şöyle devam etti: “ABD kara para aklamayla mücadele etmek ve doların dünyanın rezerv para birimi olma rolünü korumak istiyorsa, bu konuyu doğrudan ele almak zorundayız.”
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve El Salvador Dışişleri Bakanı Carlos Castaneda - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2018
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21 Ağustos 2018, 12:08
Bukele ise ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü Ukrayna hakkında yaptığı konuşmada egemenlik ve özgürlük vurgusu yaptığı 10 saniyelik bir video da paylaşarak "Buna El Salvador dahil, değil mi" diye sordu.
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