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https://tr.sputniknews.com/20220217/enflasyon-amerikalilar-icin-en-acil-sorunlar-listesinin-basinda-1053937080.html
Enflasyon, Amerikalılar için 'en acil sorunlar' listesinin başında
Enflasyon, Amerikalılar için 'en acil sorunlar' listesinin başında
ABD'de yapılan bir kamuoyu yoklaması; Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve bağımsızların paylaştığı ortak kaygılarının en acilinini 'enflasyon' olduğunu gösterdi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T10:59+0300
2022-02-17T10:59+0300
dünya
abd
anket
enflasyon
kovid-19
göç
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ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları dün yapılan bir kamuoyu yoklamasında katılımcılardan, ülkenin şu anda karşı karşıya olduğu 'en acil' sorunları sıralamaları istenildi.Katılımcıların yüzde 27'si listenin başına enflasyonu koyarken, yüzde 12'si göç sorununa ve yüzde 10'u da Kovid-19 pandemisine öncelik verdi.ABD'de enflasyon, tüketici fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 7.5 artmasıyla şu an son 40 yılın en yüksek seviyesinde.Cumhuriyetçilerin yüzde 36'sı, Demokratların ise yüzde 13'ü enflasyonu listenin başına alırken, iklim değişikliği ve seçim yasaları, Demokratlar için sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 16 ile enflasyonun önünde yer aldı.Bu arada bağımsız seçmenlerin yüzde 32'si enflasyonu en acil endişe olarak bunu yüzde 10 ile göç sorunu, yüzde 9 ile Kovid-19 ve iklim değişikliği izledi.Bununla birlikte aynı ankete katılanların yüzde 60'sı ülke ekonomisinin kötüye gittiği yönünde görüş bildirdi.Yüzde 15'lik kesim ekonominin iyileştiğini savunurken, yüzde 25'i de aynı kaldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/duayen-yatirimcidan-enflasyon-uyarisi-nukleer-savastan-sonra-en-buyuk-tehlike-1053935425.html
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abd, anket, enflasyon, kovid-19, göç

Enflasyon, Amerikalılar için 'en acil sorunlar' listesinin başında

10:59 17.02.2022
© REUTERS / Kevork DjansezianABD market alışveriş enflasyon
ABD market alışveriş enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Kevork Djansezian
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ABD'de yapılan bir kamuoyu yoklaması; Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve bağımsızların paylaştığı ortak kaygılarının en acilinini 'enflasyon' olduğunu gösterdi. Bunu ise göç sorunu ve Kovid-19 salgını izledi.
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan ve sonuçları dün yapılan bir kamuoyu yoklamasında katılımcılardan, ülkenin şu anda karşı karşıya olduğu 'en acil' sorunları sıralamaları istenildi.
Katılımcıların yüzde 27'si listenin başına enflasyonu koyarken, yüzde 12'si göç sorununa ve yüzde 10'u da Kovid-19 pandemisine öncelik verdi.
ABD'de enflasyon, tüketici fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 7.5 artmasıyla şu an son 40 yılın en yüksek seviyesinde.
Cumhuriyetçilerin yüzde 36'sı, Demokratların ise yüzde 13'ü enflasyonu listenin başına alırken, iklim değişikliği ve seçim yasaları, Demokratlar için sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 16 ile enflasyonun önünde yer aldı.
Bu arada bağımsız seçmenlerin yüzde 32'si enflasyonu en acil endişe olarak bunu yüzde 10 ile göç sorunu, yüzde 9 ile Kovid-19 ve iklim değişikliği izledi.
Bununla birlikte aynı ankete katılanların yüzde 60'sı ülke ekonomisinin kötüye gittiği yönünde görüş bildirdi.
Yüzde 15'lik kesim ekonominin iyileştiğini savunurken, yüzde 25'i de aynı kaldığını belirtti.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
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