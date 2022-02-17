Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğumuz ziyaret, şahlanışa vesile oldu

"Birliğimizin, beraberliğimizin her zamankinden çok daha farklı bir şekilde güçlenmesine fırsat hazırlayan bu çalışmalarda sizin emeğinizi çok ama çok önemsiyorum. Hele hele Avusturya'nın malum çok ciddi sıkıntılar yaşandığı dönemlerden geçti. Şu anda ise bir toparlanma döneminin içerisinde olduğunu görüyorum. Üst düzeyde de inşallah bizler de çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte daha farlı geliştirecek, üst düzey siyasi münasebetleri, siyasi ilişkileri çok daha farklı bir şekilde inşallah geliştireceğiz. Ama burada sizler önemli bir taban oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu tabanın bundan sonraki süreçte de güçlenerek devamı bizlere de farklı bir güven aşılayacaktır. Bizim her zaman söylediğimiz gibi önemli olan bir birlikteliğimiz var. O da malum tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet bu anlayışımızı, bir olmak, diri olmak, iri olmak, kardeş olmak, birlikte Türkiye bilinciyle de bunu geleceğe taşımak bizim gücümüze güç katacaktır."