Eski Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı ile tanışma hikayesini anlattı: Bir araba durdu sizi götüreyim dedi

Ben yönetime geçtiğimde İSKİ’nin piyasada bir itibarı yoktu hatta bir gün müteahhitler odamı bastılar kalabalık bir grup trilyonlarca lira o tarihte borç var aşağı yukarı 15 ay ödememişler, her gün borç geliyor, haciz geliyor. Müteahhitler de gelince her kafadan bir ses çıkınca biri dedi ki ‘’ Devlette süreklilik var, borcunuzu ödeyin’’ ben bunu fırsat bildim hemen yumruğu vurdum masaya kardeşimiz doğru söylüyor sayın müteahhit dedim devlette süreklilik var şimdiye kadar ödenmemiş ben de ödemiyorum dedim birden bire herkes buz kesince ben de dedim ki latife ediyorum, ödeyeceğim tabi ki ama hepinizi dinleyemem, sizi konferans salonuna alacağım orada bana 3 temsilci belirleyip getirin onlarla anlaşacağız. 2-3 saat sonra 4 temsilci geldi, ne istiyorsunuz diye sordum bizim borçlarımız öde dediler ben de eğer siz aranızda anlaşırsanız ben sizin borçlarınızı 8 ayda herkese eşit olarak belli oranda ödeyeceğim. Su benim önceliğim ondan sonra geçmişte kalan borçlarınızı ödeyeceğim dedim tamam dediler anlaştık. 1,5 yıl sonra borçlar bitti.