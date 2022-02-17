https://tr.sputniknews.com/20220217/eskisehir-il-milli-egitim-muduru-cirit-gorevden-alindi-1053948383.html

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt görevden alındı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt görevden alındı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in tutuklanmasının... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:36+0300

2022-02-17T14:36+0300

2022-02-17T14:36+0300

türkiye

eskişehir

milli eğitim bakanlığı

soruşturma

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Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle bir okul müdürünün tutuklanması sonrasında yeni gelişme yaşandı.Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı.Cırıt’ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi.Eskişehir'de Alpu Ortaokulu’nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklanmıştı.Bakanlık soruşturma başlatmıştıEskişehir Valiliği’nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğiti Bakanlığı’nca da soruşturma başlatıldı.Okul müdürü Kartaler’in görevden uzaklaştırma ile sonrasında iki okula birden müdür olarak atanmasıyla ilgili tüm sürecin, görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındığı kaydedildi.Kaymakam uyarmıştıAlpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne 2 Şubat'ta ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı.İdari soruşturma raporunda, Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı.İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in de aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/ogrencileri-taciz-eden-okul-mudurunun-sorusturma-raporu-ortaya-cikti-1053918996.html

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eskişehir, milli eğitim bakanlığı, soruşturma