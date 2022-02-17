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Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi
Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi
Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı görüldü. İBB Miras ekipleri söz konusu yazıları temizledi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mezarlık
eyüpsultan
eyüpsultan mezarlığı
tarihi bina
yazı
nefret
nefret söylemi
ibb
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda duvarlara nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı tespit edildi. İBB Miras ekipleri harekete geçerek nefret söylemi içeren yazı ve işaretleri temizledi.Konuyla ilgili açıklamasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı:Polat, söz konusu işaret ve yazıların insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.
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türkiye
eyüpsultan
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mezarlık, eyüpsultan, eyüpsultan mezarlığı, tarihi bina, yazı, nefret, nefret söylemi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), miras

Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi

11:09 17.02.2022 (güncellendi: 11:16 17.02.2022)
© Fotoğraf : İBB MirasEyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi
Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Fotoğraf : İBB Miras
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Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı görüldü. İBB Miras ekipleri söz konusu yazıları temizledi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda duvarlara nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı tespit edildi.
İBB Miras ekipleri harekete geçerek nefret söylemi içeren yazı ve işaretleri temizledi.
Konuyla ilgili açıklamasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı:
“İBB Miras nefret söylemine karşı! Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde görülen ırkçı, ötekileştirici nefret söylemi içeren yazıları İBB Miras temizliyor."
Polat, söz konusu işaret ve yazıların insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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