https://tr.sputniknews.com/20220217/eyup-sultan-mezarligindaki-nefret-soylemi-iceren-yazilar-temizlendi-1053937547.html

Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi

Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki nefret söylemi içeren yazılar temizlendi

Tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı duvarlarında son günlerde nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı görüldü. İBB Miras ekipleri söz konusu yazıları temizledi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T11:09+0300

2022-02-17T11:09+0300

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türkiye

mezarlık

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nefret söylemi

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan tarihi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda duvarlara nefret söylemi içeren yazılar yazıldığı tespit edildi. İBB Miras ekipleri harekete geçerek nefret söylemi içeren yazı ve işaretleri temizledi.Konuyla ilgili açıklamasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı:Polat, söz konusu işaret ve yazıların insanlık adına utanç verici olduğunu vurguladı.

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türkiye

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