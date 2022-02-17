https://tr.sputniknews.com/20220217/fehmi-koru-ekonomi-ile-ilgili-mujdeleri-erdogan-aciklamasin-alkislanmiyor-ve-bu-da-iyi-olmuyor-1053931934.html

Fehmi Koru: Ekonomi ile ilgili müjdeleri Erdoğan açıklamasın, alkışlanmıyor ve bu da iyi olmuyor

Fehmi Koru: Ekonomi ile ilgili müjdeleri Erdoğan açıklamasın, alkışlanmıyor ve bu da iyi olmuyor

Gazeteci Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısındaki "O kadar müfde verdik, alkış yok" sözlerine işaret ederek, "Eskiden bakanlar toplanır... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T08:17+0300

2022-02-17T08:17+0300

2022-02-17T08:17+0300

politika

recep tayyip erdoğan kapısı

recep tayyip erdoğan

alkış

indirim

fatura

erdoğan'ın açıklayacağı müjde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053921191_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_15c6b5dfec8b5c3a804b51d2a7a0c3c2.jpg

Koru, 'Ekonomi ile ilgili "müjdeleri" Erdoğan açıklamasın, alkışlanmıyor ve bu da iyi olmuyor' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından kendisini dinleyen kişilere “O kadar müjdeler verdik, alkış yok” dediğini hatırlatarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu şeylerin geçmişte alınan, bizzat kendisi tarafından duyurulan kararlar ile ilgili düzeltmeler olduğuna dikkati çeken Koru, şunları yazdı:"Bu açıklama da daha önceki açıklamaların yanlışını ortadan kaldırma amaçlı. En çarpıcı örnek elbette ekonomi alanından… Geçen yılın son günü bir dizi zam kararı açıklandı. En önemlileri elektrik ve doğalgaza getirilen zamlardı. Evinde elektriği 150 kw üzerinde kullananlar için yüzde 127’yi bulan zam öngörülüyordu. Zamlı faturalar gelmeye başlayınca toplumdan homurtular yükselmeye başladı.Bir önceki bakanlar toplantısında düzeltmeye gidilmiş, sonrasında en düşük tarife için konulmuş sınırın 150 kw’a yükseltildiği açıklanmıştı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarife sınırının yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Yeniden değerlendirmede bir sonuca varılabilseydi dün açıklanırdı; açıklanmadığına göre, iyileştirme yönünde henüz bir formül bulunmadığı anlaşılıyor. Nasıl alkışlasın insanlar “Yeniden değerlendireceğiz” düz açıklamasını… Herkesi tatmin edecek çözüm muhalefetin talebidir: Zamların bütünüyle geri alınması…"Doğalgazda da durumun farklı olmadığını işaret eden Koru, şu görüşünü dile getirdi:"Diyeceğim şu: Bundan böyle alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü veya iletişim sorumlusu açıklasın. Hiç değilse ekonomiyle ilgili olanları. Aksi halde, her yeni açıklama, TL’nin değerini kaybetmesine yol açtığı için ekonomideki sorunların katlanmasını getiren ‘faiz’ konusundaki ısrarı hatırlatıyor. Neden böyle bir tavsiyede bulunduğum herhalde anlaşılmıştır."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan kapısı, recep tayyip erdoğan, alkış, indirim, fatura, erdoğan'ın açıklayacağı müjde